Авторський електричний автомобіль розвиває швидкість у дві кінські сили, тож не потребує реєстрації. Транспортний засіб може підійти для поїздок у магазин за продуктами.

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Винахідник підкреслив, що ідею запозичив у іспанських розробників. "Зрозумів, що треба працювати й зробити собі такий проєкт, – відзначає чоловік.

Про мініелектрокар

виконаний з екологічно чистих матеріалів;

обладнаний електродвигуном та сонячними батареями;

розвиває швидкість до 35 кілометрів на годину;

оснащений ручними гальмами, світловими приладами, камерою заднього вигляду та функцією рекуперації;

є багажне відділення;

розрахований на дві людини.

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Незвичайна автівка вже зацікавила перших покупців. Однак майстер не поспішає продавати дебютний екземпляр. Надалі він працюватиме над удосконаленням транспортного засобу.