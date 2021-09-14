Авторський електричний автомобіль розвиває швидкість у дві кінські сили, тож не потребує реєстрації. Транспортний засіб може підійти для поїздок у магазин за продуктами.

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Винахідник підкреслив, що ідею запозичив у іспанських розробників. "Зрозумів, що треба працювати й зробити собі такий проєкт, – відзначає чоловік.

Про мініелектрокар

  • виконаний з екологічно чистих матеріалів;
  • обладнаний електродвигуном та сонячними батареями;
  • розвиває швидкість до 35 кілометрів на годину;
  • оснащений ручними гальмами, світловими приладами, камерою заднього вигляду та функцією рекуперації;
  • є багажне відділення;
  • розрахований на дві людини.

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