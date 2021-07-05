Интересное решение: самодельный робот превращает пластиковые бутылки в ленту – видео

5 июля 2021 , 15:11
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Источник:

ютуб-канал JRT3D

В сети появилось видео, на котором небольшая роботизированная конструкция дарит вторую жизнь пластиковым бутылкам. Робот PetBot с легкостью превращает использованную ПЭТ-тару в нитку, которую можно применять, к примеру, в 3D-принтерах для создания новых вещей.

PetBot перерабатывает пластиковые бутылки в полиэтиленовую нить в домашних условиях за считанные минуты. Уникальная разработка эффективно решает проблему утилизации пластиковых бутылок. Правда, пока неизвестно, начнется ли коммерческое производство устройства.

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Принцип действия

  1. роликовые подшипники, которые оснащены встроенным острым лезвием, режут бутылку на длинные ленты;
  2. полоска попадает на катушку, которая "проводит" ее через горячий участок;
  3. лента нагревается до высоких температур и становится гибкой;
  4. вентилятор охлаждает материал;
  5. в результате – образуется длинная нить.

Устройство для переработки пластиковых бутылок PetBot: видео

Автор: Катерина Сердюк