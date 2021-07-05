Интересное решение: самодельный робот превращает пластиковые бутылки в ленту – видео

15:11

В сети появилось видео, на котором небольшая роботизированная конструкция дарит вторую жизнь пластиковым бутылкам. Робот PetBot с легкостью превращает использованную ПЭТ-тару в нитку, которую можно применять, к примеру, в 3D-принтерах для создания новых вещей.