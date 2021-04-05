В мобильном приложении популярной сети Instagram появилось новое меню. Чтобы его активизировать, необходимо потрясти смартфон.

Разработчики отмечают, что новое меню позволит быстро сообщить о проблеме и получить обратную связь от специалистов.

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Для чего меню

Новое меню поможет пользователю решить ряд проблем, связанных с работой сервиса. Если потрясти телефон, вы увидите такие сообщения:

"Вы столкнулись с проблемой? Ваши отзывы помогают нам делать Instagram лучше"

"Сообщить о проблеме" – кнопка, которая открывает форму обратной связи. Таким образом, программа автоматически сделает снимок экрана, на котором было вызвано это меню. Скриншот вместе с текстом сообщения направляется модераторам Instagram.

Пользователи, которые уже успели испытать новое меню, отмечают, что в некоторых случаях функция активирована по умолчанию, а иногда ее приходится запускать вручную. Для того чтобы активировать нововведение, надо зайти в меню "Настройки" и нажать на кнопку "Сообщить о проблеме". На экране появится специальный переключатель, активирующий скрытое меню.