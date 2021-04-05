В Instagram з'явилося приховане меню: як активувати
У мобільному додатку популярної мережі Instagram з'явилося нове меню. Щоб його активізувати, необхідно потрясти смартфон.
Джерело:HitechNews
Розробники зауважують, що нове меню дозволить швидко повідомити про проблему та отримати зворотний зв'язок від фахівців.
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Для чого меню
Нове меню допоможе користувачеві вирішити низку проблем, що пов'язані з роботою сервісу. Якщо потрясти телефон, ви побачите такі повідомлення:
- "Ви зіткнулися з проблемою? Ваші відгуки допомагають нам робити Instagram краще"
- "Повідомити про проблему" – кнопка, яка відкриває форму зворотного зв'язку. Так, програма автоматично зробить знімок екрана, на якому було викликано це меню. Скріншот разом з текстом повідомлення надсилається модераторам Instagram.
Користувачі, які вже встигли випробувати нове меню, зауважують, що у деяких випадках функція активована за замовчуванням, а інколи її доводиться запускати вручну. Для того, щоб активувати нововведення, треба зайти в меню "Налаштування" і натиснути на кнопку "Повідомити про проблему". На екрані з'явиться спеціальний перемикач, який активує приховане меню.
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