Корпорация Facebook получила патент на функцию платного размещения активных ссылок в подписи к фотографиям в социальной сети Instagram, что ей принадлежит.

Заявка на патент, которую материнская компания Instagram впервые подала в 2016 году, демонстрирует, как при добавлении URL-адреса для подписи всплывает окно, предлагающее пользователю оплатить 2 доллара, чтобы оно стало активным, рассказывает The Verge.

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Как это работает?

Патентная заявка Facebook была одобрена американским профильным ведомством 8 сентября 2020 года. В заявке под названием "добавление платных ссылок к подписям в системе социальных сетей" разработчики описывают, каким образом работала бы система:

Онлайн-система обнаруживает текстовое содержимое подписи, строку текста ссылки включительно, идентифицирует адрес и предлагает пользователю заплатить комиссию за размещение ссылки.



Выдержка из заявки на патент Facebook, иллюстрирующая процесс взимания платы за публикацию ссылки в Instagram / The Verge

Функция, которой не хватало

На самом деле это уже давно является одной из крупнейших жалоб на Instagram: если вы хотите включить в свою публикацию ссылки на историю, продукт или что-то другое, вы не можете добавлять URL-адреса для подписей к фотографиям. Большинство людей используют "ссылку в био", а проверенные пользователи Instagram или те, у кого больше 10 тысяч подписчиков, могут добавлять ссылки в Stories. Вопрос в том, готовы ли влиятельные компании, бренды и другие пользователи платить за размещение ссылки.

Будет ли внедрено нововведение?

Однако, как и в случае с любым другим патентом, прогнозировать, будет ли эта функция внедрена и когда довольно сложно. Ведь компании постоянно подают заявки на патенты на продукты и услуги, которые зачастую не воплощаются в жизнь.