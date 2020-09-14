Корпорація Facebook отримала патент на функцію платного розміщення активних посилань у підписі до фотографій в соціальній мережі Instagram, що їй належить.

Заявка на патент, яку материнська компанія Instagram вперше подала у 2016 році, демонструє, як при додаванні URL-адреси до підпису спливає вікно, що пропонує користувачеві сплатити 2 долари, аби воно стало активним, розповідає The Verge.

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Як це працює?

Патентна заявка Facebook була схвалена американським профільним відомством 8 вересня 2020 року. У заявці під назвою "додавання платних посилань до підписів в системі соціальних мереж" розробники описують, яким чином працювала б система:

Онлайн-система виявляє текстовий вміст підпису, рядок тексту посилання включно, ідентифікує адресу та пропонує користувачеві сплатити комісію за розміщення посилання.

Витяг з заявки на патент Facebook, яка ілюструє процес стягнення плати за публікацію посилання в Instagram / The Verge

Функція, якої не вистачало

Насправді це вже давно є однією з найбільших скарг на Instagram: якщо ви хочете включити у свою публікацію посилання на історію, продукт чи щось інше, ви не можете додавати URL-адреси до підписів до фотографій. Більшість людей використовують "посилання в біо", а перевірені користувачі Instagram чи ті, в кого більше 10 тисяч підписників, можуть додавати посилання в Stories. Питання в тому, чи готові впливові компанії, бренди та інші користувачі платити за розміщення посилання.

Чи буде впроваджено нововведення?

Однак, як і у випадку з будь-яким іншим патентом, прогнозувати, чи буде ця функція впроваджена і коли доволі складно. Адже компанії постійно подають заявки на патенти на продукти та послуги, які часто не втілюються в життя.