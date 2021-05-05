Этими локомотивами транспортируют в частности: уголь, цемент, продовольственное зерно, удобрения, нефтехимическую продукцию, полезные ископаемые и почту. Товары перевозят через 17 федеральных земель и 2 союзные территории.

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Что известно

Контракт между Alstom и Индийской железной дороге на 800 полностью электрических локомотивов мощностью 12 000 лошадиных сил подписали в 2015 году. Его общая сумма составляет 3 миллиарда долларов. Электровоз предназначен для грузовых перевозок. Он способен транспортировать около 6 000 тонн на максимальной скорости 120 километров в час.

Кроме того, в рамках соглашения предусматривалось создание двух депо и техническое обслуживание первых 500 транспортных средств. Отмечают, что один локомотив стоит примерно 4,3 миллиона долларов.

В 2020–2021 финансовом году на железных дорогах Индии зафиксировали 1 232 миллиона тонн грузов, что на 2 процента больше по сравнению с предыдущим финансовым годом. Быстрее поезда помогли повысить среднюю скорость на 83 процента. В результате короткие сроки выполнения были полезными, например, в условиях перевозки основных грузов во время COVID-19.

Первый из локомотивов Alstom по этому контракту – электровоз Prima T8TM WAG-12B, ввели в эксплуатацию в мае 2020 года. Он стал самым мощным локомотивом в Индии. Сегодня общий пробег локомотивов достиг почти 5 миллионов километров.