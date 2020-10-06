Индийские ученые создали быстрый бумажный тест на коронавирус COVID-19. По их словам, он будет давать результат меньше чем за час и будет стоить около 7 долларов.

Таким образом местные медики хотят ускорить тестирование населения и уменьшить цену, сообщает ВВС.

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В лабораториях новую разработку испытали на 2 000 пациентов, некоторые из них уже имели положительный результат теста на коронавирус COVID-19.

В самой Индии уже приняли бумажный тест для коммерческого использования. Он получил название Feluda, это – имя известного индийского вымышленного детектива.

Feluda может быть первым в мире бумажным тестом на COVID-19, доступным на рынке. Работает он благодаря технологии генного изменения Crispr, производить его будет индийская корпорация Tata.

Справка. CRISPR – это своеобразная база данных бактерии о контактах с вирусами. Это что-то вроде того, как лимфоциты сохраняют информацию о контактах с инфекциями. Они обеспечивают быстрый ответ иммунной системы на попадание в организм вирусов, с которыми человек уже встречался.

"Это простой, точный, надежный и доступный тест", – прокомментировал профессор Рагхаван, главный научный советник правительства Индии.



Разработчики Feluda – индийского теста на COVID-19 / Фото BBC

Новый тест имеет 96% чувствительности и 98% специфичности. Его точность базируется именно на этих критериях. Тест, который является чрезвычайно чувствительным, обнаружит почти всех заразившихся COVID-19. А тест с высокой специфичностью исключит тех, кто не болеет.

Что известно о COVID-19 в Индии? Индия – вторая в мире страна по количеству случаев заболевания. По состоянию на 5 октября коронавирус там подтвердили в 6 623 815 человек, 5 586 703 из них удалось выздороветь. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 102 685 пациентов.



Сейчас ежедневно в более 1 200 лабораториях по всей стране прорабатывают около миллиона тестов. Однако такое масштабное тестирование не означает, что оно – легко доступное, объяснили местные врачи.

Несколько компаний и исследовательских лабораторий в США и Великобритании также разрабатывают подобные бумажные тесты. Одной из самых обсуждаемых является разработка компании Sherlock Bioscience.