Індійські вчені створили швидкий паперовий тест на коронавірус COVID-19. За їхніми словами, він даватиме результат менше ніж за годину та коштуватиме майже 7 доларів.

У такий спосіб місцеві медики хочуть пришвидшити тестування населення та зменшити ціну, повідомляє ВВС.

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У лабораторіях нову розробку випробували на 2 000 пацієнтів, деякі з них вже мали позитивний результат тесту на коронавірус COVID-19.

В самій Індії вже ухвалили паперовий тест для комерційного використання. Він отримав назву Feluda, це – ім'я відомого індійського вигаданого детектива.

Feluda може бути першим у світі паперовим тестом на COVID-19, доступним на ринку. Працюватиме він завдяки технології генного редагування Crispr, виготовлятиме його індійська корпорація Tata.

Довідка. CRISPR — це своєрідна база даних бактерії про контакти із вірусами. Це щось схоже до того, як лімфоцити зберігають інформацію про контакти з інфекціями. Вони забезпечують швидку відповідь імунної системи на потрапляння в організм вірусів, з якими людина вже зустрічалася.

"Це простий, точний, надійний та доступний тест", – прокоментував професор Рагхаван, головний науковий радник уряду Індії.



Розробники Feluda – індійського тесту на COVID-19 / Фото BBC

Новий тест має 96% чутливості та 98% специфічності. Точність тесту базується саме на цих критеріях. Тест, який є надзвичайно чутливим, виявить майже всіх, хто заразився коронавірусом. Тест, який має високу специфічність, виключить тих, хто не хворіє.

Що відомо про COVID-19 в Індії? Індія – друга у світі країна за кількістю випадків захворювання. Станом на 5 жовтня коронавірус там підтвердили у 6 623 815 людей, 5 586 703 з них вдалося одужати. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 102 685 пацієнтів.



Зараз щодня у понад 1 200 лабораторіях по всій країні опрацьовують близько мільйона тестів. Проте таке масштабне тестування не означає, що воно – легко доступне, пояснили місцеві лікарі.

Декілька компаній та дослідницьких лабораторій у США та Великій Британії також розробляють подібні паперові тести. Однією з найбільш обговорюваних є розробка компанії Sherlock Bioscience.