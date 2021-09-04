Авторы произведения – Виталий Гидеван и Елена Нойна. Именно они плодотворно поработали над ярким рисунком, который украсил здание пожарной части.

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Наши герои заслуживают внимания и уважения круглосуточно,

– говорится в сообщении.

Другие произведения

Ранее "Мастерская Probono", идейный вдохновитель Олег Гаряга и художница Татьяна Журавель посвятили спасателям первый мурал. Он появился на фасаде 6-й пожарной части.

"Безусловно, этот жест сильно вдохновляет, и вселяет надежду, что профессия спасателя важна, и их труд уважают. Большое спасибо мастерам за их внимание и талант", – добавляют представители ДСНС.

Муралы, посвященные украинским пожарным / Фото фейсбук ДСНС

Полный текст публикации ДСНС:

Доброе утро, друзья!

Сегодня 1 сентября. День знаний, день, когда дети следует за "гранитом" науки, а родители за "гранитом" терпения. Даже погода сегодня решила порадовать нас теплыми солнечными лучиками. Ну а мы, в свою очередь, хотим также порадовать вас чем-то интересным и приятным.

Уже вскоре наши спасатели будут отмечать свой профессиональный праздник - День Спасателя. По этому случаю, Виталий Гидеван (https://instagram.com/vitaliy_gide1) и Lena Noyna (https://instagram.com/lena_noyna) решили сделать пожарным приятное и создать замечательный, яркий мурал на территории 25-й Государственной пожарно спасательной части. Не рано ли, спросите вы? Считаем, что нет, ведь наши герои заслуживают внимания и уважения круглосуточно. Но и это не весь сюрприз! Это уже второй мурал на стенах пожарной части. Первый создали замечательные «Мастерская Probono» и художница Tatiana Zhuravel на фасаде 6-й пожарной части. Спасибо за идею этого и поддержку Олег Гаряга. Безусловно, этот жест сильно вдохновляет, и вселяет надежду, что профессия спасателя важна, и их труд уважают. Большое спасибо мастерам за их внимание и талант.