Технология американского стартапа Farther Farms позволяет продлить срок хранения продуктов. Благодаря этому пищу, которая быстро портится, можно хранить в любом месте кухни, а не только в холодильнике.

Новый метод уже испытали на картофеле фри. Теперь этот товар, который обычно продают замороженным, можно хранить при комнатной температуре в течение 90 дней.

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В Индии, где миллионы фермеров живут в нищете и где ежегодно на еду тратят 14 миллиардов долларов, технология может помочь создать новые возможности.

В то же время она будет полезной и для таких стран как США. Ведь рефрижераторы и холодильники увеличивают как стоимость, так и углеродный след пищи.

С чего все началось

Соучредитель Farther Farms Випул Саран разработал эту технологию еще в студенческие годы. Предприниматель вырос в семье фермеров в Индии.

В детстве он наблюдал, насколько сложно было поставлять продукцию, которая быстро портится (в их случае – картофель).

Инфраструктура была минимальной и дорого обходилась. Поэтому, учась в Корнелльском университете, Саран искал альтернативу.

Он поставил перед собой цель: помочь местным фермерам и хозяйствам оптимизировать доставку и сократить расходы.

Подробности о технологии Сарана

При обычном процессе пастеризации продукт (молоко, например) нагревается до высоких температур, это уничтожает болезнетворные микроорганизмы.

Технология Саранча базируется на обработке продуктов, которые быстро портятся, углекислым газом. Для этого продукт сначала помещают в упаковку.



Технология позволит хранить продукты дольше / Скриншот с видео

Уже после этого подвергают обработке углекислым газом. Причем делают это под высоким давлением и при умеренно высоких температурах.

Разработчики отметили, что инновационная технология не предусматривает использования искусственных консервантов для увеличения срока хранения продуктов.

Что говорят разработчики

В дальнейших планах Farther Farms – поработать и над улавливанием углекислого газа, чтобы можно было использовать его повторно.

Используя CO2, мы достигаем такого же уровня безопасности, как при обычной пастеризации молока или других продуктов,

– заверил гендиректор Майк Аннунциата.

И пояснил, что традиционная пастеризация подойдет не для всех продуктов. Ведь картофель фри из-за высоких температур, например, превратится в пюре.

Справка. Farther Farms сосредоточен на обработке уже готовых продуктов, которые быстро портятся. Технологию испытывают, в том числе, и на вареной курице.