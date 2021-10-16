HondaJet следующего поколения сможет совершать беспосадочные рейсы из США

16 октября 2021 , 20:17
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Источник:

New Atlas

Компания Honda Aircraft Company продемонстрировала концепт HondaJet 2600 в рамках выставки деловой авиации NBAA 2021 в Лас-Вегасе. По информации компании, это будет первый легкий бизнес-джет следующего поколения, способный совершать беспосадочные перелеты через США.

Компания разработала HondaJet еще в 1997 году, а к 2020 году клиентам было поставлено 150 самолетов. На протяжении многих лет Honda улучшала технологии и представляла новые модели, в частности –  HondaJet Elite, а затем Elite S.

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О самолете

Новейшая конфигурация примерно на 10 футов длиннее, имеет больший размах крыльев, вдвое больше места для багажа и имеет значительно большую дальность полета. Внутри могут разместиться до 10 пассажиров, а также один экипаж. Благодаря сверхсовременным системам самолетом управлять только один пилот. Кабина имеет три различные конфигурации.

Концепт HondaJet 2600 обеспечивает эффективный трансконтинентальный полет, предлагает новый уровень комфорта и вместительности салона и значительно снижает выбросы CO2,
 – отметил президент и главный исполнительный директор Honda Aircraft Company Мичимаса Фуджино.

Характеристики HondaJet 2600:

  • композитный фюзеляж;
  • конфигурацию опоры двигателя Over-The-Wing (OTWEM)
  • технология Natural Laminar Flow (NLF) на крыльях и носовой части фюзеляжа;
  • высокотехнологичный интерфейс;
  • системы электрификации и автоматизации;
  • крейсерская скорость – 833 километров в час;
  • дальность полета – 4861 километров;
  • на 40 процентов экономичнее, чем реактивный самолет среднего размера,
  • производит на 20 процентов меньше выбросов, чем типичный легкий реактивный самолет.

Концепт нового HondaJet: смотрите видео

Автор: Катерина Сердюк