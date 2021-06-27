В Херсоне на маршруты вышли новые автобусы: что о них известно

В Херсоне на маршрут №6 выйдут 5 новых автобусов. Они оборудованы специальным электронным табло, благодаря которому транспорт сможет работать на любом маршруте.

Известно, что Херсон приобрел 30 автобусов марки АТАМАН А092Н6. В ближайшее время в город доставят еще 10 новых автобусов.

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Новые транспортные средства будут работать в ночное время на маршрутах, обслуживающих новоприсоединенные в Херсон территории.

Директор КП "Херсонский коммунальный транспортный сервис" Сергей Кислых отметил, что автобусы уже проходят необходимые испытания. На тестовый маршрут вышли 2 автобуса. Водители проходят стажировку. Главная цель – установить, как автобусы будут "вести себя" в реалиях города.

Новые автобусы ATAMAN A092H6 / Фото пресс-службы Херсонского городского совета

Об автобусах

ATAMAN A092H6 – новейший городской автобус I класса, изготовленный отечественным производителем ОАО "Черкасский автобус". Модель выпускается с 2016 года. "Атаманы" закупают и за рубежом, ведь они предлагают отличные технические возможности. Кроме того, эти автобусы отличаются долговечностью использования.

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