Харьковский завод поставит системы управления для турецких вертолетов

Харьковское акционерное общество FED получило заказ на проектирование и изготовление новой техники для турецких вертолетов. Завод разработает системы управления полетом и гидравлические системы.

Соглашение подписали во время Международной выставки вооружения IDEF-2021 в Турции. Заказ должны выполнить в течение года.

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Что известно

Украина активно сотрудничает с турецкими партнерами - в этом году удалось подписать 3 контракта. Один из них предусматривает разработку истребителя в рамках программы TF-X (Turkish Fighter Experimental). По словам председателя правления компании FED Виктора Попова, это непростая задача, которая имеет ограниченные сроки выполнения. К этой работе привлекают отечественных специалистов, а производство будет происходить непосредственно в Украине.

О компании

Общая сумма контрактов харьковского предприятия с турецкими партнерами превышает

Харьковское акционерное общество FED – одна из ведущих украинских компаний, которая занимается разработкой, производством, сервисным обслуживанием и ремонтом агрегатов авиационного, космического и общемашиностроительного назначения. Предприятие производит системы управления полетом, которые гарантируют безопасность самолетов и вертолетов. Компания поставляет продукцию в страны Евросоюза, Китай, Южную Корею, Индию, ОАЭ. Совместные авиастроительные проекты реализуют с США, Канадой и Бразилией.