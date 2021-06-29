В Харькове предприниматель построил СЭС на крыше детского дома

В Харькове бизнесмен установил солнечную электростанцию на крыше детского дома. Главная цель – сделать благотворительный взнос для учреждения и привлечь проактивную молодежь к строительству СЭС.

Предприниматель стремился поддержать детский дом, в котором проживают и лечатся дети от трех лет. Благодаря энергосберегающим технологиям детский дом сможет экономить средства на другие нужды.

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О проекте

Дмитрий Денисенко – основатель компании по строительству домашних и промышленных крышных солнечных электростанций Teplodom.net.ua. Предприятие активно внедряет энергосберегающие технологии и популяризирует "зеленую" энергетику в Украине.

Мужчина рассказал о своих намерениях в социальных сетях, и его поддержали единомышленники – компании и частные лица. Они пожертвовали средства или предоставили современное оборудование для энергосбережения: фотомодули, инверторное оборудование и системы креплений.

Благодаря моей публикации меня услышали и поддержали компании-партнеры из сферы солнечной энергетики и другие частные лица, изъявившие желание принять участие в благотворительном проектt для детского дома № 3, расположенного в Харьковской области,

– рассказал Дмитрий.

Партнеры проекта

международная группа компаний "Atmosfera – технологии природы";

производитель оборудования для альтернативной энергетики в Украине компания "ALTEK";

украинская инжиниринговая компания, которая разрабатывает и производит системы крепления для солнечных панелей "Spline Systems";

украинский производитель систем крепления для солнечных станций компания "Kripter".

Бизнесмен подчеркивает, что в рамках проекта удалось также привлечь проактивную молодежь к участию в процессе строительства СЭС. Таким образом, ученики Харьковского профессионального лицея строительных технологий совместно с преподавателями посетили выездной мастер-класс. Там они приняли участие в монтаже реальной солнечной электростанции совместно с представителями компании Teplodom.net.ua.

"Соответственно, моя идея также направлена ​​и на привлечение активных учеников, повышение уровня их знаний в сфере энергоэффективности и энергосбережения. Имея такие навыки, студенты в будущем смогут присоединиться к нашему профессиональному сообществу и строить солнечные домашние электростанции", – отметил бизнесмен.