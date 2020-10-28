Певица Grimes и стартап Endel выпустили генеративную колыбельную AI Lullaby: видео
Стартап Endel в коллаборации с канадской певицей Grimes создал колыбельную с применением ИИ "AI Lullaby". Разработчики подчеркивают, что она создана для того, чтобы помочь детям и взрослым быстрее уснуть.
Певица Клэр Элис Буше (Си Буше), профессионально известная как Grimes, родила своего первенца в мае 2020 года. Отцом новорожденного мальчика стал предприниматель Илон Маск, пишет The New York Times.
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Если у вас есть ребенок, то вы всегда используете гаджеты для создания белого шума. Гораздо легче уложить детей спать, если вы научите их какой-то звуковой ситуации. И я подумала, можно ли подойти к этому более творчески, – отмечает Grimes.
EndelПриложение, которое автоматически генерирует звуковую среду индивидуально для конкретного пользователя. С помощью искусственного интеллекта он подбирает звуки, способствующие расслаблению и сну.
Как это работает?
Разработчики Endel рассказывают, что родив ребенка певица продолжила эксперименты с передовыми технологиями и искусственным интеллектом. Так, Grimes предложила Endel поработать над созданием бесконечной цифровой колыбельной с ее голосом и авторской музыкой.
Технология Endel Pacific обрабатывает композицию, написанную Grimes и помогает генерировать дорожку, которая адаптируется под погоду и естественное освещение в той локации, где находится пользователь.
Колыбельная призвана помогать быстрее засыпать и лучше высыпаться матери и ребенку. Более того, она придется по душе каждому человеку, который стремится расслабиться и заснуть под легкую мелодичную композицию.
AI Lullaby будет доступна с 29 октября по 23 декабря в приложении Endel на iOS, а затем – на Android и Alexa. Отмечается, что часть прибыли от проекта будет направлена в благотворительные организации.