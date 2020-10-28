Стартап Endel в коллаборации с канадской певицей Grimes создал колыбельную с применением ИИ "AI Lullaby". Разработчики подчеркивают, что она создана для того, чтобы помочь детям и взрослым быстрее уснуть.

Певица Клэр Элис Буше (Си Буше), профессионально известная как Grimes, родила своего первенца в мае 2020 года. Отцом новорожденного мальчика стал предприниматель Илон Маск, пишет The New York Times.

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Если у вас есть ребенок, то вы всегда используете гаджеты для создания белого шума. Гораздо легче уложить детей спать, если вы научите их какой-то звуковой ситуации. И я подумала, можно ли подойти к этому более творчески, – отмечает Grimes.

Endel Приложение, которое автоматически генерирует звуковую среду индивидуально для конкретного пользователя. С помощью искусственного интеллекта он подбирает звуки, способствующие расслаблению и сну.

Как это работает?

Разработчики Endel рассказывают, что родив ребенка певица продолжила эксперименты с передовыми технологиями и искусственным интеллектом. Так, Grimes предложила Endel поработать над созданием бесконечной цифровой колыбельной с ее голосом и авторской музыкой.

Технология Endel Pacific обрабатывает композицию, написанную Grimes и помогает генерировать дорожку, которая адаптируется под погоду и естественное освещение в той локации, где находится пользователь.

Для реализации проекта певица собрала целый плейлист вокальных фрагментов и электронных звуков. Искусственный интеллект Endel будет создавать из них фоновую цифровую колыбельную. Конечный результат – успокаивающий, мерцающий звуковой пейзаж с елементами автоматически настроенного голоса Grimes.

Колыбельная призвана помогать быстрее засыпать и лучше высыпаться матери и ребенку. Более того, она придется по душе каждому человеку, который стремится расслабиться и заснуть под легкую мелодичную композицию.

AI Lullaby будет доступна с 29 октября по 23 декабря в приложении Endel на iOS, а затем – на Android и Alexa. Отмечается, что часть прибыли от проекта будет направлена ​​в благотворительные организации.