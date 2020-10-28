Стартап Endel у колаборації з канадською співачкою Grimes створив колискову із застосуванням ШІ "AI Lullaby". Розробники підкреслюють, що вона створена для того, аби допомогти дітям та дорослим швидше заснути.

Співачка Клер Еліс Буше (Сі Буше), професійно відома як Grimes, народила свого первістка у травні 2020 року. Батьком новонародженого хлопчика став підприємець Ілон Маск, пише The New York Times.

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Якщо у вас є дитина, то ви завжди використовуєте гаджети для створення білого шуму. Набагато легше вкласти дітей спати, якщо ви навчите їх якійсь звуковій ситуації. І я подумала, чи можна підійти до цього більш творчо, – відзначає Grimes.

Endel Застосунок, який автоматично генерує звукове середовище індивідуально для конкретного користувача. За допомогою штучного інтелекту він підбирає звуки, що сприяють розслабленню та сну.

Як це працює?

Розробники Endel розповідають, що народивши дитину співачка продовжила експерименти з передовими технологіями та штучним інтелектом. Так, Grimes запропонувала Endel попрацювати над створенням нескінченної цифрової колискової з її голосом та авторською музикою.

Технологія Endel Pacific обробляє композицію, написану Grimes та допомагає генерувати аудіодоріжку, яка адаптується під погоду та природне освітлення в тій локації, де перебуває користувач.

Для реалізації проєкту співачка зібрала цілий плейлист вокальних фрагментів та електронних звуків. Штучний інтелект Endel створюватиме з них фонову цифрову колискову. Кінцевий результат – заспокійливий, мерехтливий звуковий пейзаж з елементами автоматично налаштованого голосу Grimes.

Колискова покликана допомагати швидше засинати та краще висипатися матері та дитині. Ба більше, вона припаде до душі кожній людині, яка прагне розслабитися та заснути під легку мелодійну композицію.

AI Lullaby буде доступна з 29 жовтня по 23 грудня в додатку Endel на iOS, а згодом – на Android та Alexa. Зазначається, що частина прибутку від проєкту буде направлена в благодійні організації.