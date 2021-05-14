Сейчас город проводит оценку инициативе, после чего изучит возможности ее расширения. Говорится о сферах лицензирования и захоронения отходов.

К теме Что такое криптовалюта и почему вокруг нее сейчас хаос: объяснение

Комиссия BitPay составит 1%. С июня 2021 у граждан появится возможность осуществлять платежи и через Google Pay, Apple Pay, но тогда комиссия будет достигать 3%.

Цифровые методы позволяют осуществлять бесконтактные платежи и оплачивать услуги с любого места, вместо того, чтобы посещать для этого учреждения.

Мы – первый муниципалитет в штате Северная Дакота и третий в стране, которые предлагают такую ​​услугу,

– говорится в сообщении властей.

Там заверили, что изучают и другие способы оплаты, чтобы удовлетворять растущий спрос клиентов и обслуживать пользователей различных типов.

Гражданам американского Уиллистон также предлагают подписаться на получение электронных счетов за коммунальные услуги.

В мэрии подчеркнули, нововведения показывают, что город заинтересован в новейших технологиях. "Мы поддерживаем технологические изменения и инновации", – отметили там.