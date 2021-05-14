Наразі місто проводить оцінку ініціативи, після чого вивчає можливості її розширення. Мовиться про сфери ліцензування та захоронення відходів.

До теми Що таке криптовалюта та чому довкола неї зараз хаос: пояснення

Комісія BitPay складе 1%. З червня 2021 року у громадян з'явиться можливість здійснювати платежі й через Google Pay, Apple Pay, але тоді комісія сягатиме 3%.

Цифрові методи дозволяють здійснювати безконтактні платежі й дозволяють людям оплачувати з будь-якого місця, замість того, аби відвідідувати установи.

Ми є першим муніципалітетом у штаті Північна Дакота й третім в країні, які пропонують таку послугу,

– мовиться у повідомленні влади.

Там запевнили, що вивчають й інші способи оплати, аби задовольняти зростаючий попит клієнтів й обслуговувати користувачів різних типів.

Громадянам американського Віллістона також пропонують підписатися на отримання електронних рахунків за комунальні послуги.

У мерії підкреслили, нововведення демонструють, що місто зацікавлене у новітніх технологіях. "Ми підтримуємо технологічні зміни й інновації", – наголосили там.