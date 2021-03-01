В Германии вводят в эксплуатацию водородный поезд Coradia iLint. Тестирования начнутся в мае текущего года на сети железной дороги Zollernalbbahn, которая расположена на юго-западе страны.

Так, немецкая транспортная компания SWEG подписала соглашение с французской машиностроительной компанией Alstom. Стороны договорились о тестировании поезда в течение 8 месяцев.

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Coradia iLint Первый в мире пассажирский поезд, работающий на водородных топливных элементах. Этот поезд излучает низкий уровень шума и имеет нулевые выбросы. ILint особый своей комбинацией инновационных элементов: чистого преобразования энергии, гибкого накопления энергии в аккумуляторах, а также разумного управления тяговой мощностью и доступной энергией. Поезд разработан для работы на наэлектризованных линиях. Это чистый и стойкий транспорт, который демонстрирует высокие показатели производительности. Первый в мире пассажирский поезд, работающий на водородных топливных элементах. Этот поезд излучает низкий уровень шума и имеет нулевые выбросы. ILint особый своей комбинацией инновационных элементов: чистого преобразования энергии, гибкого накопления энергии в аккумуляторах, а также разумного управления тяговой мощностью и доступной энергией. Поезд разработан для работы на наэлектризованных линиях. Это чистый и стойкий транспорт, который демонстрирует высокие показатели производительности.

Что известно о проекте

Проект тестирования водородного поезда Coradia iLint финансирует Министерство транспорта земли Баден-Вюртемберг. Главная цель испытаний – проверить эффективность поездов, которые работают на водородном топливе, и установить, являются ли они альтернативой дизельному транспорту. Кроме того, власти стремятся накопить опыт эксплуатации такой техники.

Отмечается, что экопоезд запустят на неэлектрифицированной линии под названием Тюнинген-Зигмаринген. Водородный поезд заменит один из дизель-поездов.

Компания SWEG предоставит депо для обслуживания поезда. В свою очередь Alstom обустроит на его территории заправочную станцию для топливных элементов поезда и обеспечит снабжение водородом.