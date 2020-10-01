В городе Беккум, что на западе Германии, на 3D-принтере печатают первый в стране дом из бетона. Власти федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия предоставит для этого 200 тысяч евро.

Дом будет двухэтажным, там сможет проживать одна семья, сообщает Deutsche Welle.

Интересно Инженеры представили компактный 3D-принтер для печати огромных объектов: видео

Его общая площадь составит 160 квадратных метров. Для печати используют специальный бетон, каждый слой которого будет больше нескольких сантиметров.

Использование таких 3D-принтеров существенно ускорит процесс строительства объектов недвижимости. К тому же, это позволит сэкономить стройматериалы и другие ресурсы. Однако окончательные выводы можно будет делать уже потом.



В Германии на 3D-принтере печатают первый жилой дом из бетона / Фото DPA



Пилотный проект реализуют в немецком городе Беккум / Фото DPA



Так выглядит процесс строительства дома / Фото DPA

Стоит заметить, что реализация такого проекту в Германии требовала получения ряда различных разрешений. Кроме этого, нужно было осуществить проверку материалов – чтобы они соответствовали действующим нормам и требованиям законодательства.

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Такие дома уже были созданы в нескольких странах. Системы различных производителей уже фактически готовы запускать их серийное производство.