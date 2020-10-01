У Німеччині на 3D-принтері друкують перший житловий будинок: ефектні фото
У місті Беккум, що на заході Німеччини, на 3D-принтері друкують перший у країні будинок з бетону. Влада федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія надасть для цього 200 тисяч євро.
Будинок буде двоповерховим, там зможе проживати одна сім'я, повідомляє Deutsche Welle.
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Його загальна площа сягне 160 квадратних метрів. Для друку використовують спеціальний бетон, кожен шар якого більший кількох сантиментрів.
Використання таких 3D-принтерів суттєво прискорить процес будівництва об'єктів нерухомості. До того ж, це дозволить зекономити будматеріали та інші ресурси. Проте остаточні висновки можна буде робити вже згодом.
У Німеччині на 3D-принтері друкують перший житловий будинок з бетону / Фото DPA
Пілотний проєкт реалізують в німецькому місті Беккум / Фото DPA
Так виглядає процес спорудження будинку / Фото DPA
Варто зауважити, що реалізація такого проєкту у Німеччині вимагала отримання низки різних дозволів. Крім цього, потрібно було здійснити перевірку матеріалів – аби вони відповідали чинним нормам і вимогам законодавства.
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Такі будинки вже були створені у декількох країнах, зокрема, в США і Бельгії. Системи різних виробників вже фактично готові запускати їхнє серійне виробництво.
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