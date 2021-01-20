Французский ресторан ONA получил звезду Michelin. К слову, это первое веганское заведение страны, получившее престижную награду.

Ранее веганские заведения уже получали звезды Michelin в США, Испании и Германии. Однако это первый прецедент для Франции, пишет The New York Times.

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Ресторан ONA: что известно

Основательница ресторана – Клэр Валле. Девушка, которая является археологом по образованию, увлеклась кулинарией в Швейцарии. Впоследствии она уехала в Таиланд и работала над блюдами на основе растительных ингредиентов, овощей, специй и трав.

Собственный проект она основала в 2016 году. К сожалению, банки не поддержали идею веганского ресторана. Тогда повар решила заручиться поддержкой краудфандинговой платформы La Nef, которая специализируется на кредитовании этического бизнеса. Так, Валле получила средства на развитие бизнеса, а также помощь волонтеров, принявших участие в строительстве ресторана.

Ресторан открылся в маленьком городке Арес, что расположен неподалеку Бордо. Название ONA расшифровывается как origine non-animale. Основательница и шеф-повар уверяет, что не использует продуктов животного происхождения, даже в интерьере заведения. Меню ONA предлагает блюда из ели, белого гриба, водорослей Дульсе, лемонграсса и калгана (родственник имбиря).

Это новое движение во Франции, где питание по-прежнему базируется на мясе. У каждого свое место. Мы хотим показать, что вы можете есть по-разному,

– сказала шеф-повар ONA Клэр Валле The New York Times.

Международный директор Michelin Гвендаль Пулленек считает, что награждение веганского ресторана отличием может изменить гастрономический ландшафт Франции. По его словам, сейчас широкая общественность может не ассоциировать чистое веганство с гастрономическим опытом.

Заметим, ресторан ONA также вошел в число 33 французских заведений, получивших зеленую звезду. Это новая категория, созданная гидом Michelin в прошлом году. Особенность награды заключается в том, что ее получают рестораны, которые исповедуют ценности добродетельного и устойчивого подхода к гастрономии. В основном это заведения, которые работают с местными производителями, сами выращивают фрукты, овощи и сокращают количество отходов.