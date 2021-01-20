Впервые во Франции: веганский ресторан получил звезду Michelin
Французский ресторан ONA получил звезду Michelin. К слову, это первое веганское заведение страны, получившее престижную награду.
Ранее веганские заведения уже получали звезды Michelin в США, Испании и Германии. Однако это первый прецедент для Франции, пишет The New York Times.
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Ресторан ONA: что известно
Основательница ресторана – Клэр Валле. Девушка, которая является археологом по образованию, увлеклась кулинарией в Швейцарии. Впоследствии она уехала в Таиланд и работала над блюдами на основе растительных ингредиентов, овощей, специй и трав.
Собственный проект она основала в 2016 году. К сожалению, банки не поддержали идею веганского ресторана. Тогда повар решила заручиться поддержкой краудфандинговой платформы La Nef, которая специализируется на кредитовании этического бизнеса. Так, Валле получила средства на развитие бизнеса, а также помощь волонтеров, принявших участие в строительстве ресторана.
Ресторан открылся в маленьком городке Арес, что расположен неподалеку Бордо. Название ONA расшифровывается как origine non-animale. Основательница и шеф-повар уверяет, что не использует продуктов животного происхождения, даже в интерьере заведения. Меню ONA предлагает блюда из ели, белого гриба, водорослей Дульсе, лемонграсса и калгана (родственник имбиря).
Это новое движение во Франции, где питание по-прежнему базируется на мясе. У каждого свое место. Мы хотим показать, что вы можете есть по-разному,
– сказала шеф-повар ONA Клэр Валле The New York Times.
Заметим, ресторан ONA также вошел в число 33 французских заведений, получивших зеленую звезду. Это новая категория, созданная гидом Michelin в прошлом году. Особенность награды заключается в том, что ее получают рестораны, которые исповедуют ценности добродетельного и устойчивого подхода к гастрономии. В основном это заведения, которые работают с местными производителями, сами выращивают фрукты, овощи и сокращают количество отходов.
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