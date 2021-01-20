Вперше у Франції: веганський ресторан отримав зірку Michelin
Французький ресторан ONA отримав зірку Michelin. До слова, це перший веганський заклад країни, який отримав престижну відзнаку.
Раніше веганські заклади вже отримували зірки Michelin у США, Іспанії та Німеччині. Проте це перший прецедент для Франції, пише The New York Times.
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Ресторан ONA: що відомо
Засновниця ресторану – Клер Валле. Дівчина, яка є археологом за освітою, захопилася кулінарією у Швейцарії. Згодом вона поїхала до Таїланду та працювала над стравами на основі рослинних інгредієнтів, овочів, спецій і трав.
Власний проєкт вона заснувала у 2016 році. На жаль, банки не підтримали ідею веганського ресторану. Тоді кухарка вирішила заручитися підтримкою краудфандингової платформи La Nef, яка спеціалізується на кредитуванні етичного бізнесу. Так, Валле отримала кошти на розвиток бізнесу, а також допомогу волонтерів, які взяли участь у будівництві ресторану.
Ресторан відкрився в маленькому містечку Арес, яке розташоване неподалік Бордо. Назва ONA розшифровується як origine non-animale. Засновниця та шеф-кухар запевняє, що не використовує продуктів тваринного походження, навіть в інтер'єрі закладу. Меню ONA пропонує страви з ялини, білого гриба, водоростей Дульсе, лемонграсу і калгану (родич імбиру).
Це новий рух у Франції, де харчування як і раніше базується на м'ясі. У кожного своє місце. Ми хочемо показати, що ви можете їсти по-різному,
– сказала шеф-кухар ONA Клер Валле The New York Times.
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