Французький ресторан ONA отримав зірку Michelin. До слова, це перший веганський заклад країни, який отримав престижну відзнаку.

Раніше веганські заклади вже отримували зірки Michelin у США, Іспанії та Німеччині. Проте це перший прецедент для Франції, пише The New York Times.

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Ресторан ONA: що відомо

Засновниця ресторану – Клер Валле. Дівчина, яка є археологом за освітою, захопилася кулінарією у Швейцарії. Згодом вона поїхала до Таїланду та працювала над стравами на основі рослинних інгредієнтів, овочів, спецій і трав.

Власний проєкт вона заснувала у 2016 році. На жаль, банки не підтримали ідею веганського ресторану. Тоді кухарка вирішила заручитися підтримкою краудфандингової платформи La Nef, яка спеціалізується на кредитуванні етичного бізнесу. Так, Валле отримала кошти на розвиток бізнесу, а також допомогу волонтерів, які взяли участь у будівництві ресторану.

Ресторан відкрився в маленькому містечку Арес, яке розташоване неподалік Бордо. Назва ONA розшифровується як origine non-animale. Засновниця та шеф-кухар запевняє, що не використовує продуктів тваринного походження, навіть в інтер'єрі закладу. Меню ONA пропонує страви з ялини, білого гриба, водоростей Дульсе, лемонграсу і калгану (родич імбиру).

Це новий рух у Франції, де харчування як і раніше базується на м'ясі. У кожного своє місце. Ми хочемо показати, що ви можете їсти по-різному,

– сказала шеф-кухар ONA Клер Валле The New York Times.

Міжнародний директор Michelin Гвендаль Пулленек вважає, що нагородження веганського ресторану відзнакою може змінити гастрономічний ландшафт Франції. За його словами, наразі широкий загал може не асоціювати чисте веганство з гастрономічним досвідом.

Зауважимо, ресторан ONA також увійшов до числа 33 французьких закладів, які отримали зелену зірку. Це нова категорія, створена гідом Michelin минулого року. Особливість нагороди полягає в тому, що її отримують ресторани, які сповідують цінності доброчесного і сталого підходу до гастрономії. Здебільшого це заклади, які працюють з місцевими виробниками, самі вирощують фрукти, овочі та скорочують кількість відходів.