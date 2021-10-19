Во Франции спустили на воду первое патрульное судно нового поколения для ВМС

Французская судостроительная компания Socarenam представила первое судно класса Offshore Patrol Vessels (OPV) для ВМС Франции. Корабль спустили на воду на верфи компании в Сен-Мало в рамках программы POM (Patrouilleur d'Outre-Mer).

Судно Auguste Benebig передадут ВМС в следующем году. На боевую службу оно выйдет в 2023 году.

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Сейчас корабль отправили на дооснащение и дальнейшие тестирования. Первый патрульный катер будет базироваться в Новой Каледонии.

Для чего нужны

Будущие патрульные суда POM предназначены для:

выполнения миссий по защите во французских исключительных экономических зонах (EEZ); предотвращения загрязнения моря и охраны окружающей среды; спасения людей.

Характеристики судна