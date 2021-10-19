Во Франции спустили на воду первое патрульное судно нового поколения для ВМС

19 октября 2021 , 17:22
Читати новину українською

Источник:

Naval News

Французская судостроительная компания Socarenam представила первое судно класса Offshore Patrol Vessels (OPV) для ВМС Франции. Корабль спустили на воду на верфи компании в Сен-Мало в рамках программы POM (Patrouilleur d'Outre-Mer).

Судно Auguste Benebig передадут ВМС в следующем году. На боевую службу оно выйдет в 2023 году.

Интересно В США применят сверхзвуковые боевые дроны для обучения будущих пилотов

Сейчас корабль отправили на дооснащение и дальнейшие тестирования. Первый патрульный катер будет базироваться в Новой Каледонии.

Для чего нужны

Будущие патрульные суда POM предназначены для:

  1. выполнения миссий по защите во французских исключительных экономических зонах (EEZ);
  2. предотвращения загрязнения моря и охраны окружающей среды;
  3. спасения людей.

Характеристики судна

  • длина – 79,9 метра,
  • ширина – 11,8 метра;
  • осадка – 3,5 метра,
  • водоизмещение – 1 300 тонн;
  • работает без дозаправки в течение 30 суток;
  • вмещает экипаж из 30 моряков и 23 пассажиров
  • оснащено вертолетной площадкой и беспилотным летательным аппаратом (SMDM Aliaca от Survey Copter);
  • вооружение включает дистанционно управляемую башню калибра 20 мм (Narwhal от Nexter) и пулеметы калибра 12,7 и 7,62 мм.
Автор: Катерина Сердюк