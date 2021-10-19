Судно Auguste Benebig передадуть ВМС наступного року. На бойову службу воно вийде у 2023 році.

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Наразі корабель відправили на дооснащення й подальші тестування. Перший патрульний катер базуватиметься у Новій Каледонії.

Для чого потрібні

Майбутні патрульні судна POM призначені для:

виконання місій по захисту у французьких виняткових економічних зонах (EEZ); запобігання забрудненню моря та охорони навколишнього середовища; порятунку людей.

Характеристики судна