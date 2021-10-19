Судно Auguste Benebig передадуть ВМС наступного року. На бойову службу воно вийде у 2023 році.
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Наразі корабель відправили на дооснащення й подальші тестування. Перший патрульний катер базуватиметься у Новій Каледонії.
Для чого потрібні
Майбутні патрульні судна POM призначені для:
- виконання місій по захисту у французьких виняткових економічних зонах (EEZ);
- запобігання забрудненню моря та охорони навколишнього середовища;
- порятунку людей.
Характеристики судна
- довжина – 79,9 метра,
- ширина – 11,8 метра;
- осадка – 3,5 метра,
- водотоннажність – 1 300 тонн;
- працює без дозаправки впродовж 30 діб;
- вміщає екіпаж з 30 моряків і 23 пасажирів;
- оснащене вертолітним майданчиком та безпілотним літальним апаратом (SMDM Aliaca від Survey Copter);
- озброєння включає дистанційно керовану вежу калібру 20 мм (Narwhal від Nexter) та кулемети калібру 12,7 і 7,62 мм.