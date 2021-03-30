Во Франции оцифровали и выложили в сеть всю коллекцию Лувра
Французский Лувр разработал интернет-платформу, на которой размещены легендарные экспонаты музея. Благодаря решению ценители искусства смогут наслаждаться мировыми произведениями в условиях карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
Источник:CNN
Отныне каждый желающий может "посетить" музей и посмотреть произведения совершенно бесплатно. Для этого нужен только интернет и смартфон либо компьютер.
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О платформе
На вебсайте представлены произведения искусства из коллекций восьми отделов музея, начиная от исламского искусства и скульптур эпохи Возрождения, заканчивая египетскими древностями и картинами художников со всего мира.
Потрясающее культурное наследие Лувра теперь только за один клик! Я уверен, что это цифровое содержание еще больше вдохновит людей приезжать в Лувр, чтобы лично открыть для себя коллекции,
– отметил президент и директор Лувра Жан-Люк Мартинес.
Посетители могут осуществлять поиск в массивных коллекциях музея с помощью простых или расширенных поисков, записей кураторского отдела или тематических альбомов. На сайте также представлена интерактивная карта, которая позволяет людям исследовать музей и все его экспонаты комната за комнатой. Отмечается, что веб-сайт будет регулярно обновляться, поскольку коллекция музея постоянно расширяется.
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