Французский Лувр разработал интернет-платформу, на которой размещены легендарные экспонаты музея. Благодаря решению ценители искусства смогут наслаждаться мировыми произведениями в условиях карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Отныне каждый желающий может "посетить" музей и посмотреть произведения совершенно бесплатно. Для этого нужен только интернет и смартфон либо компьютер.

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О платформе

На вебсайте представлены произведения искусства из коллекций восьми отделов музея, начиная от исламского искусства и скульптур эпохи Возрождения, заканчивая египетскими древностями и картинами художников со всего мира.

Потрясающее культурное наследие Лувра теперь только за один клик! Я уверен, что это цифровое содержание еще больше вдохновит людей приезжать в Лувр, чтобы лично открыть для себя коллекции,

– отметил президент и директор Лувра Жан-Люк Мартинес.

Посетители могут осуществлять поиск в массивных коллекциях музея с помощью простых или расширенных поисков, записей кураторского отдела или тематических альбомов. На сайте также представлена ​​интерактивная карта, которая позволяет людям исследовать музей и все его экспонаты комната за комнатой. Отмечается, что веб-сайт будет регулярно обновляться, поскольку коллекция музея постоянно расширяется.

Справка: Лувр является одним из самых посещаемых музеев мира. В нем хранятся такие всемирно известные произведения искусства: "Венера Милосская", "Свобода, ведущая народ", "Мона Лиза" и другие. Всего в музее представлено более 480 000 экспонатов.