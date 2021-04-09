Национальное сообщество железных дорог Франции (SNCF Voyages) заказало у компании Alstrom электрические водородные поезда. Стороны заключили договор на общую сумму около 190 миллионов евро.

SNCF Voyageurs заказала в Alstom 12 двухрежимных электрических водородных поездов. Их запустят в таких регионах: Овернь-Рона-Альпы, Бургунь-Франш-Конте, Гранд Эст и Окситания.

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По словам разработчиков, водород стал конкретным решением, которое поможет регионам достичь энергетического перехода и будет способствовать более чистому и устойчивом решению мобильности. Соглашение знаменует собой исторический шаг на пути к сокращению выбросов CO2 железнодорожным транспортом, а также – развитию водородной экосистемы.

О поезде

Двухрежимный электрический водородный поезд Coradia Polyvalent соответствует требованиям железнодорожной сети Франции.

имеет автономность до 600 километров на участках неэлектризованой железной дороги;

состоит из 4 вагонов;

его длина составляет 72 метра;

вмещает 218 пассажиров.

Франция имеет все необходимое, чтобы стать водородным чемпионом – правительство стремится превратить эту амбицию в реальность. Мы покроем 47 миллионов евро затрат на разработку первого во Франции регионального поезда, работающего на водороде,

– заявил делегат министра транспорта во французском Министерстве экологического перехода Жан-Батист Джеббари.

Справка: Alstom является первой железнодорожной компанией в мире, которая выпустила на рынок водородный поезд. Она освоила эту технологию благодаря поезду iLint, разработанном для немецкого рынка.