Во Франции начнут курсировать первые водородные поезда
Национальное сообщество железных дорог Франции (SNCF Voyages) заказало у компании Alstrom электрические водородные поезда. Стороны заключили договор на общую сумму около 190 миллионов евро.
Источник:Construction Week Online
SNCF Voyageurs заказала в Alstom 12 двухрежимных электрических водородных поездов. Их запустят в таких регионах: Овернь-Рона-Альпы, Бургунь-Франш-Конте, Гранд Эст и Окситания.
Читайте также Не вредит окружающей среде: в Нидерландах переходят на водородные поезда – видео
По словам разработчиков, водород стал конкретным решением, которое поможет регионам достичь энергетического перехода и будет способствовать более чистому и устойчивом решению мобильности. Соглашение знаменует собой исторический шаг на пути к сокращению выбросов CO2 железнодорожным транспортом, а также – развитию водородной экосистемы.
О поезде
Двухрежимный электрический водородный поезд Coradia Polyvalent соответствует требованиям железнодорожной сети Франции.
- имеет автономность до 600 километров на участках неэлектризованой железной дороги;
- состоит из 4 вагонов;
- его длина составляет 72 метра;
- вмещает 218 пассажиров.
Франция имеет все необходимое, чтобы стать водородным чемпионом – правительство стремится превратить эту амбицию в реальность. Мы покроем 47 миллионов евро затрат на разработку первого во Франции регионального поезда, работающего на водороде,
– заявил делегат министра транспорта во французском Министерстве экологического перехода Жан-Батист Джеббари.
Поделиться новостью