Первым городом, в котором планируют запустить новый сервис, будет Майями. Уже в начале 2022 года технологию будут тестировать и в Остине.

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Как будет работать новая услуга

Стартап Argo AI разработал технологию, которая ляжет в основу автономных автомобилей. Ее создавали специалисты из Volkswagen и Ford. Услугой смогут воспользоваться пользователи сервиса Lyft. Людям, которые будут искать такси в определенных районах Майами, будут предлагать осуществить поездку на автономном авто. Впрочем, пока требования безопасности предусматривают, что в машине, по-прежнему будут оставаться 2 водителя. Один будет находиться за рулем, другой – сидеть на месте пассажира спереди.



Ford анонсировала запуск такси без водителей в Майями и Остине / Фото The Verge



Беспилотные такси будут запускать в США / Фото The Verge

В Argo уточнили, что сначала количество автономных такси в Остине и Майами совокупно не превышает и 100. Мол, пока компания лишь "закладывает основу на будущее". Впрочем, уже к 2026 году сразу на нескольких рынках намерены развернуть к 1000 таких авто.

Что этому предшествовало

В течение длительного периода в Ford заявляли, что к 2021 году запустят полномасштабное производство автономных транспортных средств. Говорилось именно о беспилотных такси и доставке без водителя. Справка. Впрочем, компания была вынуждена перенести реализацию этих намерений на 2022 год. Все из-за пандемии коронавируса COVID-19.

В то же время в Ford анонсировали, что автономный автомобиль без руля и педалей использовать "для поддержки коммерческих амбиций компании". Однако каких конкретно – там пока не объяснили.