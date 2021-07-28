Першим містом, в якому планують запустити новий сервіс, буде Майямі. Вже на початку 2022 року технологію тестуватимуть й в Остіні.
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Як працюватиме нова послуга
Стартап Argo AI розробив технологію, яка ляже в основу автономних автомобілів. Її створювали спеціалісти з Volkswagen і Ford. Послугою зможуть скористатися користувачі сервісу Lyft. Людям, які шукатимуть таксі у певних районах Майямі, пропонуватимуть здійснити поїздку на автономному авто. Втім, поки що вимоги безпеки передбачають, що у машині, як і раніше, залишатимуться 2 водії. Один перебуватиме за кермом, інший сидітиме на місці пасажира спереду.
Ford анонсувала запуск таксі без водіїв у Майямі та Остіні / Фото The Verge
Безпілотні таксі будуть запускати у США / Фото The Verge
В Argo уточнили, що спочатку кількість автономних таксі в Остіні та Майямі сукупно не перевищуватиме й 100. Мовляв, поки що компанія лише "закладає основу на майбутнє". Втім, вже до 2026 року одразу на кількох ринках мають намір розгорнути до 1 000 таких авто.
Що цьому передувало
Водночас у Ford анонсували, що автономний автомобіль без керма та педалей використовуватимуть "для підтримки комерційних амбіцій компанії". Проте яких конкретно – там наразі не пояснили.