Из-за пандемии коронавируса миру приходится адаптироваться к новым условиям. В частности, постоянно сохранять социальную дистанцию. Однако это не всегда удается. Но изобретатели в Великобритании разработали устройство, которое в этом поможет.

Соблюдать социально безопасную дистанцию теперь просто, поскольку британцы разработали устройство, которое сигнализирует его владельцу об опасности. О такой инновации сообщает CGTN.

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Авторами разработки стали инженеры компании Tharsus, которая производит роботов для крупных автопроизводителей таких как BMW и Rolls-Royce.

Как он работает?

Устройство называется Bump и весит всего несколько граммов. Его носят на шее и когда 2 человека подходят близко друг к другу, то в нем загораются красные лампочки и он начинает издавать сигнал опасности. Сейчас его используют для работников компании.



Устройство Bump / Фото Tharsus



Красные лампочки загораются, когда рядом человек / Фото CGTN Euroe

Кроме того, с помощью устройства в компании собирают данные о контактах работников. И когда в марте 2020 года один из сотрудников заболел, то благодаря этим данным удалось быстро отследить тех, кто потенциально мог заразиться и изолировать их. Поэтому в компании избежали закрытия.

Сначала систему Bump использовали на рабочем месте. Но мы понимаем, что это устройство можно применить и в других ситуациях. Мы думаем использовать его на конференциях, когда собирается более 30 человек. Он поможет нашим посетителям и потребителям соблюдать социальную дистанцию,

– рассказал менеджер проектов компании Smith & Nephew Пол Батлер.

Разработкой Tharsus уже заинтересовались несколько крупных компаний Великобритании.



Устройство помогает придерживаться социальной дистанции / Фото Thaurus



Bump помогает предотвратить распространение коронавируса / Фото CGTN Europe