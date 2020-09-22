Через пандемію коронавірусу світу доводиться адаптовуватись до нових умов. Зокрема, постійно зберігати соціальну дистанцію. Однак це не завжди вдається. Але винахідники у Великій Британії розробили пристрій, який у цьому допоможе.

Дотримуватися соціально безпечної дистанції тепер просто, оскільки британці розробили пристрій, який сигналізує його власнику про небезпеку. Про таку інновацію повідомляє CGTN.

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Авторами розробки стали інженери компанії Tharsus, яка виготовляє роботів для великих автовиробників таких як BMW та Rolls-Royce.

Як він працює?

Пристрій називається Bump і важить лише кілька грамів. Його носять на шиї й коли 2 людини підходять близько один до одного, то в ньому загоряються червоні лампочки й він починає видавати сигнал небезпеки. Зараз його використовують для працівників компанії.



Пристрій Bump / Фото Tharsus



Червоні лампочки загоряються, коли поруч людина / Фото CGTN Euroe

Крім того, за допомогою пристрою в компанії збирають дані про контакти працівників. І коли у березні 2020 року один зі співробітників захворів, то завдяки цим даним вдалося швидко відстежити тих, хто потенційно міг заразитися й ізолювати їх. Відтак в компанії уникнули закриття.

Спочатку систему Bump використовували на робочому місці. Але ми розуміємо, що цей пристрій можна застосувати й в інших ситуаціях. Ми думаємо використати його на конференціях, коли збирається понад 30 людей. Він допоможе нашим відвідувачам та споживачам дотримуватися соціальної дистанції,

– розповів менеджер проєктів компанії Smith & Nephew Пол Батлер.

Розробкою Tharsus вже зацікавилися кілька великих компаній Великої Британії.



Пристрій допомагає дотримуватись соціальної дистанції / Фото Thaurus



Bump допомагає запобігти поширенню коронавірусу / Фото CGTN Euroe