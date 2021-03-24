В Хельсинки презентовали "зеленый" проект The Hot Heart, который позволит генерировать тепловую энергию и свести углеродный след города к нулю. Кроме того, гражданам и туристам предложат тропические леса и бассейны с горячей водой.

"Горячее сердце" определили лауреатом премии Хельсинкского энергетического вызова.

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О проекте

Проект The Hot Heart разработан итальянской студией дизайна и инноваций Carlo Ratti Associati в сотрудничестве с: Ramboll (Финляндия), Transsolar (Германия), Danfoss / Leanheat (Финляндия), Schneider Electric (Финляндия), OP (Финляндия), Schlaich Bergermann Партнер (Германия ) и Squint / Opera (Великобритания).

Концепция представляет собой архипелаг из 10 искусственных островов-резервуаров диаметром 225 метров. Цилиндрические цистерны заполнят примерно 10 миллионами кубических метров горячей воды. Для этого сначала будет использоваться энергия из имеющихся возобновляемых источников путем преобразования их в тепло с помощью тепловых насосов с морской водой. Затем "Горячее сердце" будет сохранять эту тепловую энергию в водохранилищах, когда это потребуется. Наконец, водохранилища будут подключены к действующей системы централизованного теплоснабжения Хельсинки, чтобы распределять тепло по городу по более низким ценам, чем сейчас, а главное – без выбросов углерода.

Систему будет контролировать искусственный интеллект: он синхронизирует производство и потребление тепловой энергии.

Кроме декарбонизации отопления города, проект также привлечет туристов, поскольку на четырех из десяти искусственных островов будут размещены тропические леса и бассейны с горячей водой в море.

Авторы проекта надеются, что до 2030 года "Горячее сердце" покроет всю потребность города в отоплении – 6 000 ГВт-ч. Более того, к концу десятилетия другие страны смогут применить систему в своих городах, чтобы получить выгоду от ее многочисленных преимуществ.

Проект The Hot Heart: смотрите видео