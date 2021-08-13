Facebook отложила возвращение сотрудников в офисы: заявление компании
13 августа 2021 , 23:46Читати новину українською
Источник:NBC
Facebook заявила, что сотрудники компании вернутся в офисы не раньше января 2022 года. Известно, что решение связано со вспышкой заболеваний COVID-19 из-за нового дельта-штамма.
Ранее Facebook намеревалась вернуться к обычному режиму работы в октябре. Обязательные требования – вакцинация и масочный режим.
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Наши команды в США не будут обязаны возвращаться в офис до января 2022 года,
– говорится в сообщении.
В компании объясняют, что подход к возвращению в офис включает не даты, а данные. Главная цель Facebook:
- продолжать следить за ситуацией и работать с экспертами;
- выдвигать безопасность каждого сотрудника на первое место.