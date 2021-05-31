Оценивали выступления директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе, менеджер по инновациям ДТЭК Оксана Приходько, директор по продажам и обслуживанию клиентов D.Solutions Евгений Бушма, директор Украинского фонда стартапов Павел Карташов, директор Startup Grind Kyiv Катерина Дегтяр и директор ISE Group Елена Малицкая.

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Мы в ДТЭК используем подход открытых инноваций и публично делимся вызовами, с которыми сталкивается наш бизнес, на сайте openinnovation.dtek.com. Таким образом, мы ищем инновационные продукты и решения по всему миру. ДТЭК выступает в роли индустриального партнера для развития инновационной экосистемы Украины,

– сказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

Он добавил, что ДТЭК зависит от стартапов прямо как большой корабль зависит от буксирных суден в порту.

Первое мероприятие по корпоративным инноваций ДТЭК и Украинского фонда стартапов / Фото ДТЭК

"Осенью прошлого года мы с Эмануэле подписали меморандум, ознаменовавший начало официального сотрудничества между Украинским фондом стартапов и Innovation DTEK, чтобы помочь стартапам и корпорациям найти друг друга. Мы также пообещали, что словами все не ограничится, и сегодня очень рады объявить о первом совместном мероприятии", – сказал директор Украинского фонда стартапов Павел Карташов.

Мероприятие "DTEK Startup Day by USF" дало возможность командам стартапов встретиться с представителями корпорации для демонстрации своих разработок. Все презентации были адаптированы к реалиям бизнеса ДТЭК, поэтому жюри имело возможность ознакомиться с релевантными предложениями. Украинский фонд стартапов планирует организовывать больше аналогичных мероприятий, которые являются одним из стратегических направлений работы по нефинансовой поддержке стартапов. "Качественный нетворкинг и возможность пропитчить свой продукт потенциальным клиентам может быть не менее полезным, чем получение гранта", – прокомментировали организаторы события.

Надежда Колибаба, представитель Amazon Web Services по работе со стартапами в Восточной Европе и Центральнаой Азии поблагодарила ДТЭК за приглашение и вместе с партнерами – Украинским фондом стартапов и UNIT.City NEST, предоставила всем стартапам-участникам мероприятия возможность получить доступ к сервисам Amazon Web Services в рамках программы AWS Activate.

Награждение победителей / Фото ДТЭК

В питчингах участвовали шесть стартапов: АЛЬТЕР ЕКО ЕЗС, Реноватор, ELUPAY, AutoBI, Sorbsys и Sellpax. Победительницей стала Светлана Юркевич со стартапом AutoBI. Стартап предлагает решение, которое позволит автоматизировать процессы управления автопарком для предотвращения человеческих ошибок. Инструмент позволит уменьшить расходы и увеличить доходы автопарков, а также аккумулировать информацию из различных источников и отражать ее в удобном интерфейсе. Второе место занял стартап ELUPAY с комплексом hardware и software решений, которые дают возможность владельцам любых торговых автоматов организовывать прием безналичных платежей на зарядных станциях для электромобилей, паркоматах и других инфраструктурных объектах. Третье место заняла команда стартапа РЕНОВАТОР, который защищает оборудование от обрыва фаз и от мощного электромагнитного импульса, а также обеспечивает надежность электросетей.