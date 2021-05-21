"Украина 30. Цифровизация": ДТЭК готов продолжать инвестировать в цифровой потенциал

В Украине огромный цифровой потенциал и есть все предпосылки для его удовлетворения: есть база, есть заинтересованность и конкретные шаги государства в этом направлении, есть заинтересованные компании и ответственные инвесторы.

Об этом в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация" говорили представители Министерства цифровой трансформации и крупнейших ІТ бизнесов в Украине. Компанию ДТЭК на специальной дискуссионной сессии "Цифровой потенциал Украины" представлял Дмитрий Осыка, директор по информационным технологиям.

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Участники Всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация" / Фото ДТЭК

"Мы видим огромный ІТ потенциал в энергетике. Мир не стоит на месте и энергетика тоже меняется, становится все больше ІТ/DX зависимой. Мы в ДТЭК активно развиваем и инвестируем в цифровизацию украинской энергетики, активно привлекаем новые цифровые технологии и решения в компанию, развиваем как внутреннюю цифровую экспертизу и где-то также конкурируем за ІТ таланты на рынке, но также и работаем над формированием и развитием экосистемы партнеров. Мы видим преимущества в коллаборации и сотрудничестве in-house и outsource экспертизы", – говорит Дмитрий Осыка.



Директор по IT ДТЭК Дмитрий Осыка / Фото ДТЭК

ДТЭК начал свою цифровую трансформацию в начале 2019 года с проектов первой волны (продукты и решения для шахт, ТЭС, сетей, логистики и HR), в прошлом году к ним добавилась вторая волна (закупки, месторождение, аналитика и офис). Сейчас программа MODUS, которая координирует цифровую трансформацию ДТЭК, запускает проекты третьей волны (возобновляемые источники энергии, клиентский сервис). Состоянием на начало 2021 года только экономический эффект от проектов цифровой трансформации составил свыше 320 миллионов гривен.

По словам Дмитрия, его команде часто приходится быть первопроходцами в решениях для цифровой энергетики. "Мы уже построили самую глубокую подземную беспроводную инфраструктуру связи в шахте, первую подземную цифровую систему позиционирования, мобильные решения для ремонтных и обходческих бригад, цифровой двойник месторождения и т.д. Всех этих решений не было готовых на рынке, а иногда и доступной экспертизы. С этой точки зрения ДТЭК можно считать инвестором в цифровой потенциал Украины: мы помогаем появляться решениям, которых ранее не было в отрасли и в стране, привлекаем новую экспертизу. Уверен, что наши решения в будущем станут применимы и в других отраслях", – объяснил он.

Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации Украины (слева) и директор IT ДТЭК Дмитрий Осыка (справа) / Фото ДТЭК

Игроков на украинском ІТ рынке будет становиться больше, ведь энергетика не единственная отрасль, которая трансформируется. Цифровые и ІТ решения так или иначе будут использовать все: иначе просто невозможно преуспеть в VUCA-мире.

В ДТЭК мы видим Украину не просто ІТ-хабом для Америки, Европы, внешнего мира, но драйвером в разработке новых технологичных решений и инновационных продуктов, которые приносили бы пользу и ценность разным бизнесам и отраслям, в том числе и в Украине. Мы видим потенциал для ІТ на внутреннем рынке, и со своей стороны будем всячески поддерживать решения, которые помогают Украине развивать национальную цифровую экономику и трансформацию отраслей,

– подчеркнул директор по ИТ ДТЭК.

Участники Всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация" / Фото ДТЭК