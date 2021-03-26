Европейский зеленый курс (EU Green Deal) – это уникальная возможность Украины перестроить свою экономику и продемонстрировать готовность войти в европейское содружество. Инвестиции в реализацию Украиной EU Green Deal будут стимулировать технологический прогресс: экономика станет более эффективной и инновационной.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время выступления на мероприятии Глобального договора ООН Making Global Goals Local Business – Georgia.

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EU Green Deal ставит ключевой целью сделать Европу первым в мире климатически нейтральным континентом к 2050 году. За этой целью, ориентированной на борьбу с климатическими вызовами, стоят амбициозные задачи по глубокой трансформации ключевых отраслей экономики и устоявшихся моделей развития стран ЕС.

Правительственные консультации с активным участием деловых кругов из различных секторов, в частности сельского хозяйства, транспорта, энергетики, черной металлургии и химической промышленности, имеют решающее значение для лучшего понимания того, что будет означать для экономики согласование с Европейским зеленым курсом. Они продемонстрируют, что практически необходимо для обеспечения того, чтобы промышленность, транспорт и сельское хозяйство стран Восточной Европы успешно встали на путь зеленого перехода с минимальными потерями для общества,

– отметила в своем выступлении генеральный и исполнительный директор Глобального договора ООН Санда Оджиамбо.

Сегодня бизнес несет ответственность не только за благосостояние своей компании, но и стремится удовлетворить запросы более широкого круга заинтересованных сторон: местных громад, партнеров, поставщиков, сотрудников. В мировом энергетическом секторе сегодня чрезвычайно важным вопросом является постепенная декарбонизация, от успеха которой будет зависеть благосостояние последующих поколений.

"ДТЭК трансформируется, чтобы стать более экологичным, эффективным и технологичным бизнесом, который в своей деятельности руководствуется принципами ESG. Это наш вклад в построение новой экономики Украины. Мы полностью разделяем европейские цели и осознаем, что декарбонизация — это важное условие не только для успешной трансформации нашего бизнеса, но и залог успеха и экономической стабильности Украины. Мы применяем лучший мировой опыт, внедряем инновации, развиваем новые технологии и открыто делимся своими наработками в этой сфере для достижения глобальных целей ООН", – подчеркнул исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Глобальная цель ДТЭК – стать углеродно-нейтральным к 2040 году.

В 2020 году ДТЭК начал реализацию долгосрочной стратегии развития, которая основана на Целях устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Она учитывает основные элементы зеленого курса и отражает миссию бизнеса – работать во имя прогресса и процветания общества.