В современном мире инновации играют едва ли не самую весомую роль в развитии и прогрессе бизнес-моделей и компаний. Поиск и внедрение эффективных процессов и методов управления, улучшение имеющихся продуктов, апгрейд технологий и анализ эффективности – основные принципы инноваций.

Сегодня инновационные процессы являются непрерывными и комплексными в большинстве корпораций, ведь это единственный путь сохранить лидерство и быть конкурентоспособными на мировом рынке, рассказывает 24 канал.

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Ведущий частный инвестор в энергетику Украины

ДТЭК была основана 6 июля 2005 – в этом году компании исполняется 15 лет.

Отметим, что за это время ДТЭК прошла путь от небольшого регионального предприятия до ведущего частного инвестора в энергетику Украины.

Мы убеждены – секретом успеха ДТЭК является верность ценностям, ведь именно они – неотъемлемая составляющая успеха как личности, так и бизнеса. Профессионализм, стремление совершенствоваться, инновационность, ответственность и открытость – основные ориентиры ДТЭК.



Фото: ДТЭК

За 15 лет существования вклад компании в экономику Украины составил почти 23 миллиарда долларов. Предлагаем рассмотреть опыт ДТЭК и проанализировать наиболее успешные разработки.

15 лет – 15 прорывных проектов

Покровская СЭС и Ботиевская ВЭС: самая мощная солнечная и ветровая электростанции Украины. Эти две станции позволяют снизить вредные выбросы в атмосферу примерно на 1,1 миллиона тонн СО2 ежегодно, что эквивалентно выбросам 565 тысяч автомобилей.

Смарт-костюм Teslasuit

Спецодежда для обучения энергетиков и повышения уровня безопасности труда. Костюм оснащен специальными сенсорами, он передает тактильные и двигательные ощущения, различные температурные режимы, имитирует вибрации. В сочетании с очками виртуальной реальности позволяет создавать ощущение полного присутствия – например, в силовой установке ТЭС.



Смарт-костюм Teslasuit / ДТЭК

Искусственный интеллект Farseer

Распознавание нарушений правил безопасности труда путем использования компьютерного зрения и нейронных сетей. Технология в режиме реального времени анализирует изображение с 25 камер наблюдения, установленных в зонах, требующих особого внимания, и мгновенно фиксирует нарушения: отсутствие у работников защитного шлема или очков, а также пребывание в запрещенной зоне.

Использование дронов

Измеряют объемы запасов угля со сверхвысокой точностью, обнаруживают повреждения проводов, контактных элементов и строительных конструкций, проверяют дымовые трубы и котлы на электростанциях.

Energy Storage

Разработка и внедрение первой в Украине системы накопления энергии. Этот проект станет важным этапом в обеспечении гибкости, надежности, безопасности и независимости энергосистемы страны.



Фото: ДТЭК

Программа MODUS

Цифровая трансформация шахт, тепловых электростанций, сетей, логистики и HR. Благодаря новым цифровым технологиям и оптимизации процессов за первый год цифровой трансформации компании удалось сэкономить почти 150 миллионов гривен.

ДТЭК Нефтегаз – лидер глубокого бурения в Украине

Компания строит скважины глубиной 5,5 километра за рекордно короткий промежуток времени. Самая глубокая эксплуатационная скважина в Европе – 6750 метров – также на счету ДТЭК Нефтегаз.



Фото: ДТЭК

3D-сейсморазведка месторождений

ДТЭК Нефтегаз реализует масштабные цифровые проекты по внедрению интеллектуальных систем оптимизации работы скважин. Данные, полученные в ходе таких исследований, интерпретируются геологами с помощью современных программных комплексов и ложатся в основу создания 3D-моделей месторождений.

Первая цифровая подстанция в Украине

Снижение себестоимости, сокращение объемов технического обслуживания и затрат на эксплуатацию. На Приморской ВЭС использована инновационная технология – ''цифровая подстанция'' (ЦПС). Новая технология позволяет вести оценку состояния оборудования в режиме реального времени и автоматически реагирует на повреждения и сбои.

YASNO Efficiency

Энергосервисная компания профинансировала и реализовала 80 энергоэффективных проектов для бюджетных учреждений и промышленных предприятий. Клиенты YASNO Efficiency ежегодно экономят электроэнергию и газ, что позволяет сохранить 270 миллионов гривен.

YASNO E-mobility

23 скоростные зарядные станции уже работают в Киеве и на трассах в Одессу, Львов, Полтаву. YASNO делает ставку на скоростные зарядные станции мощностью 50 киловатт, на каждой из которых одновременно могут заряжаться два электромобиля: один – на ''скоростной'' зарядке, второй – на ''ускоренной''.



YASNO E-mobility / ДТЭК

Ремонт линий электропередачи без отключения электроснабжения клиентов

В 2019 году ДТЭК начал проводить ремонтные работы электросетей без отключения клиентов в Днепропетровской области. Инновационный метод ремонта электрооборудования без отключения – это мировая практика, но в Украине операторами систем распределения он используется впервые.

Установка Wi-fi связи в шахте на глубине 500 метров

В 2020 году компания ДТЭК впервые в истории Украины проложила подземную Wi-Fi связь – на шахте ''Юбилейная'' (Днепропетровская область). Для этого было использовано около 130 километров кабеля и установлено 400 точек доступа на глубине 500 метров. Благодаря специальным смартфонам шахтеры через Wi-Fi могут совершать видеозвонки на поверхность.



ДТЭК проложила подземный Wi-Fi в шахте ''Юбилейная'' и вошла в Книгу рекордов Украины / ДТЭК

Преодоление тектонического нарушения ''Богдановский сброс''

Шахтеры открыли новое угольное месторождение объемом 10 миллионов тонн. Перепад глубины между угольными пластами по вертикали достигал около 300 метров. В мире до этого не было успешного опыта прохождения таких крупных тектонических нарушений.

Переоборудование блоков ТЭС под уголь газовых марок

Оснащение 49 блоков для работы на газовом угле украинской добычи: это позволит отказаться от потребления дефицитного антрацита и обеспечить энергетическую независимость Украины. Переоснащение ТЭС на уголь марки ''Г'' одновременно позволяет уменьшить вредные выбросы в атмосферу.