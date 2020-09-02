В сучасному світі інновації відіграють чи не найвагомішу роль у розвитку та прогресі бізнес-моделей і компаній. Пошук та впровадження ефективніших процесів та методів управління, покращення наявних продуктів, апгрейд технологій та аналіз ефективності – основні принципи інновацій.

Сьогодні інноваційні процеси є безперервними та комплексними в переважній більшості корпорацій, адже це єдиний шлях зберегти лідерство та бути конкурентоспроможними на світовому ринку, розповідає 24 канал.

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Провідний приватний інвестор в енергетику України

ДТЕК було засновано 6 липня 2005 року, відтак цьогоріч компанії виповнюється 15 років.

Відзначимо, що за цей час компанія пройшла шлях від невеликого регіонального підприємства до провідного приватного інвестора в енергетику України.

Ми переконані – секретом успіху ДТЕК є вірність цінностям, адже саме вони є невід'ємною складовою успіху як особистості, так і бізнесу. Професіоналізм, прагнення вдосконалюватися, інноваційність, відповідальність та відкритість – основні орієнтири ДТЕК.



Фото: ДТЕК

За 15 років існування вклад компанії в економіку України склав майже 23 млрд доларів. Пропонуємо розглянути досвід ДТЕК та проаналізувати найбільш успішні розробки.

15 років – 15 проривних проєктів

Покровська СЕС та Ботієвська ВЕС

Найпотужніша сонячна та вітрова електростанції України. Ці дві станції дозволяють знизити шкідливі викиди в атмосферу приблизно на 1,1 млн тонн СО2 щорічно, що еквівалентно викидам 565 тис автомобілів.

Смарткостюм Teslasuit

Спецодяг для навчання енергетиків та підвищення рівня безпеки праці. Костюм оснащений спеціальними сенсорами, він передає тактильні і рухові відчуття, різні температурні режими, імітує вібрації. У поєднанні з окулярами віртуальної реальності дозволяє створювати відчуття повної присутності – наприклад, в силовій установці ТЕС.



Cмарткостюм Teslasuit / ДТЕК

Штучний інтелект Farseer

Розпізнавання порушень правил безпеки праці шляхом використання комп'ютерного зору і нейронних мереж. Технологія у режимі реального часу аналізує зображення з 25 камер спостереження, встановлених в зонах, які потребують особливої уваги, і миттєво фіксує порушення: відсутність у працівників захисного шолому або окулярів, а також перебування в забороненій зоні.

Використання дронів

Вимірюють обсяги запасів вугілля з надвисокою точністю, виявляють пошкодження дротів, контактних елементів і будівельних конструкцій, перевіряють димові труби та котли на електростанціях.

Energy Storage

Розробка та впровадження першої в Україні системи накопичення енергії. Цей проєкт стане внеском у забезпечення гнучкості, надійності, безпеки і незалежності енергосистеми країни.



Фото: ДТЕК

Програма MODUS

Цифрова трансформація шахт, теплових електростанцій, мереж, логістики та HR. Завдяки новим цифровим технологіям і оптимізації процесів за перший рік цифрової трансформації компанії вдалося заощадити майже 150 мільйонів гривень.

ДТЕК Нафтогаз – лідер глибокого буріння в Україні

Компанія будує свердловини глибиною 5,5 км у рекордно короткі терміни. Найглибша експлуатаційна свердловина в Європі – 6750 м – також на рахунку ДТЕК Нафтогаз.



Фото: ДТЕК

3D-сейсморозвідка родовищ

ДТЕК Нафтогаз реалізує масштабні цифрові проєкти з впровадження інтелектуальних систем оптимізації роботи свердловин. Дані, отримані під час таких досліджень, інтерпретуються геологами за допомогою сучасних програмних комплексів і лягають в основу створення 3D-моделей родовищ.

Перша цифрова підстанція в Україні

Зниження собівартості, скорочення обсягів технічного обслуговування та витрат на експлуатацію. На Приморській вітроелектростанції використана інноваційна технологія – ''цифрова підстанція'' (ЦПС). Нова технологія дозволяє вести оцінку стану обладнання в режимі реального часу і автоматично реагує на пошкодження та збої.

YASNO Efficiency

Енергосервісна компанія профінансувала і реалізувала 80 енергоефективних проєктів для бюджетних установ та промислових підприємств. Клієнти YASNO Efficiency щорічно економлять електроенергію та газ, що дає змогу заощадити 270 млн гривень.

YASNO E-mobility

23 швидкісні зарядні станції вже працюють в Києві і на трасах на Одесу, Львів, Полтаву. YASNO робить ставку на швидкісні зарядні станції потужністю 50 кіловат, на кожній з яких одночасно можуть заряджатися два електромобіля: один – на ''швидкісній'' зарядці, другий – на ''прискореній''.



YFSNO E-mobility / ДТЕК

Ремонт ліній електропередачі без відключення електропостачання клієнтів

У 2019 році ДТЕК почав проводити ремонтні роботи електромереж без відключення клієнтів в Дніпропетровській області. Інноваційний метод ремонту електроустаткування без відключення – це світова практика, але в Україні операторами систем розподілення він використовується вперше.

Встановлення Wi-fi зв’язку у шахті на глибині 500 метрів

У 2020 році компанія ДТЕК вперше в історії України проклала підземний Wi-Fi зв'язок – на шахті ''Ювілейна'' (Дніпропетровська область). Для цього використали майже 130 кілометрів кабелю і встановили 400 точок доступу на глибині 500 метрів. Завдяки спеціальним смартфонам шахтарі через Wi-Fi можуть здійснювати відеодзвінки на поверхню.



ДТЕК проклала підземний Wi-Fi зв'язок у шахті ''Ювілейна'' та увійшла до Книги рекордів України / ДТЕК

Подолання тектонічної тріщини ''Богданівський скид''

Шахтарі відкрили нове вугільне родовище об'ємом 10 мільйонів тонн. Перепад глибини між вугільними пластами сягав за вертикаллю близько 300 метрів. У світі до цього не було успішного досвіду проходження таких великих тектонічних порушень.

Переобладнання блоків ТЕС під вугілля газових марок

Оснащення 49 блоків для роботи на газовому вугіллі українського видобутку: це дозволить відмовитися від споживання дефіцитного антрациту і забезпечити енергетичну незалежність України. Переоснащення ТЕС на вугілля марки ''Г'' одночасно дозволяє зменшити шкідливі викиди в атмосферу.