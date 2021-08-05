Впервые в истории: дроны Volansi доставили груз с одной движущегося судна на другое
Источник:DroneDJ
Компания Volansi, которая специализируется на дронах, осуществила автономную доставку груза с одного корабля на другой. Оба судна находились в движении.
Такое достижение является беспрецедентным для всей отрасли. Для выполнения задания привлекли два БПЛА: Voly 10 и Voly 20.
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Почему это важно
Ключевая проблема заключается в том, что доставка грузов с помощью катеров и вертолетов требует много времени и средств. В свою очередь дроны – это эффективная альтернатива.
Это событие знаменует светлое будущее автономной доставки грузов. Volansi – первая компания, которая доставляет грузы при помощи систем БПЛА с функцией ISR с правительственного судна с использованием единой наземной станции управления,
– отметил генеральный директор Volansi доктор Уилл ропе.
Компания владеет передовыми возможностями вертикального взлета и посадки, а значит имеет хорошие возможности для доставки критически важных грузов заказчикам из сферы обороны для выполнения срочных задач. Как следствие – появляется возможность сэкономить время, деньги и жизни. В ближайшем будущем – расширение флота с целью доставки больших грузов и преодоления больших расстояний.
О дронах
Voly 10
- способен нести 4,5 килограмма;
- летает на расстояние более 67 километров;
- БПЛА имеет конфигурацию 4+1: четыре двигателя используются для его возможностей вертикального взлета и посадки, а задний – толкающий винт, обеспечивая тягу для полета с неподвижным крылом.
Voly 20
- большая дальность полета и грузоподъемность;
- восемь двигателей для вертикального взлета и посадки;
- бензиновый двигатель;
- может пролететь до 563 километров;
- перевозит до 9 килограммов;
- крейсерская скорость – 120 километров в час.