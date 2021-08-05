Впервые в истории: дроны Volansi доставили груз с одной движущегося судна на другое

Компания Volansi, которая специализируется на дронах, осуществила автономную доставку груза с одного корабля на другой. Оба судна находились в движении.

Такое достижение является беспрецедентным для всей отрасли. Для выполнения задания привлекли два БПЛА: Voly 10 и Voly 20.

Не пропустите Украинцы разработали легкий ударный дрон для ВСУ: мощное видео

Почему это важно

Ключевая проблема заключается в том, что доставка грузов с помощью катеров и вертолетов требует много времени и средств. В свою очередь дроны – это эффективная альтернатива.

Это событие знаменует светлое будущее автономной доставки грузов. Volansi – первая компания, которая доставляет грузы при помощи систем БПЛА с функцией ISR с правительственного судна с использованием единой наземной станции управления,

– отметил генеральный директор Volansi доктор Уилл ропе.

Компания владеет передовыми возможностями вертикального взлета и посадки, а значит имеет хорошие возможности для доставки критически важных грузов заказчикам из сферы обороны для выполнения срочных задач. Как следствие – появляется возможность сэкономить время, деньги и жизни. В ближайшем будущем – расширение флота с целью доставки больших грузов и преодоления больших расстояний.

О дронах

Voly 10

способен нести 4,5 килограмма;

летает на расстояние более 67 километров;

БПЛА имеет конфигурацию 4+1: четыре двигателя используются для его возможностей вертикального взлета и посадки, а задний – толкающий винт, обеспечивая тягу для полета с неподвижным крылом.

Беспилотник взлетел с военного экспедиционного судна командования морских перевозок, пролетел 27,8 километра и успешно приземлился на катере Уильяма Трампа береговой охраны США (USCG).

Voly 20

большая дальность полета и грузоподъемность;

восемь двигателей для вертикального взлета и посадки;

бензиновый двигатель;

может пролететь до 563 километров;

перевозит до 9 килограммов;

крейсерская скорость – 120 километров в час.

Дрон пролетел меньше двух километров в условиях скорости ветра более 32 километров в час.