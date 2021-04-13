Всемирная сеть пиццерий Domino's и технологический партнер Nuro запускают автономную доставку пиццы. Заказ будет привозить беспилотный автомобиль R2.

Сервис запустили в Хьюстоне (Техас, США). Им могут воспользоваться жители района Woodland Heights.

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Nuro R2 – это первый полностью автономный автомобиль для доставки, который одобрен Министерством транспорта США для применения на дорогах общего пользования без пассажиров.

Как работает сервис

Клиенты, которые делают заказ на сайте Domino's по подписке, могут выбрать опцию беспилотной доставки. Пользователи будут получать текстовые оповещения о местонахождении R2 и уникальный PIN-код для получения заказа. Клиенты также могут отслеживать транспортное средство с помощью GPS на своей странице подтверждения заказа. Как только R2 прибудет, клиентам будет предложено ввести код на сенсорном экране устройства. Затем двери R2 плавно открываются вверх, и робот передает горячий заказ клиенту.

Автомобиль Nuro R2 будет доставлять пиццу Domino's / Фото Domino's

Программа позволит нам лучше понять, как клиенты реагируют на доставку, как они взаимодействуют с роботом и как это влияет на работу заведения,

– отметил Деннис Малони, старший вице-президент и главный директор по инновациям Domino.

Справка: Nuro – стартап, который занимается беспилотными автомобилями. Представители отмечают, что миссия компании заключается в улучшении повседневной жизни с помощью робототехники.