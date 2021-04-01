Воздушные силы Украины получили отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ. Его военным передал Львовский авиационно-ремонтный завод.

Самолет уже прошел испытательные полеты, они завершились успешно. Поэтому он отправился в один из боевых подразделений украинской армии.

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Что известно о МиГ-29УБ и его ремонте

Директор Львовского авиационно-ремонтного завода Дмитрий Матрунчик отметил, что предприятие попало в зону экономической турбулентности.

Все – из-за отсутствия государственного оборонного заказа и вынужденных остановок, связанных с пандемией COVID-19,

– пояснил он.

Несмотря на это, заверил Матрунчик, своевременное выполнение обязательств перед заказчиками и партнерами остается неизменным приоритетом для коллектива.

Справка. МиГ-29УБ является учебно-боевой модификации истребителя. Он предназначен для обучения курсантов и совершенствования боевых навыков опытных пилотов.

В Укроборонпроме отметили, что МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины. Его можно использовать для выполнения задач ПВО и поражения по наземным целям.

ВСУ получили отремонтированный истребитель: смотрите видео Укроборонпрома​



Во Львове отремонтировали истребитель для ВСУ / Фото Укроборонпрома



Украинский учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ / Фото Укроборонпрома

Стоит заметить, что Львовский авиационно-ремонтный завод – это единственное предприятие в Украине, которое ремонтирует МиГ-29 для украинской армии.