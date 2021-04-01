Для Воздушных сил Украины отремонтировали истребитель: фото, видео
Воздушные силы Украины получили отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ. Его военным передал Львовский авиационно-ремонтный завод.
Источник:Укроборонпром
Самолет уже прошел испытательные полеты, они завершились успешно. Поэтому он отправился в один из боевых подразделений украинской армии.
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Что известно о МиГ-29УБ и его ремонте
Директор Львовского авиационно-ремонтного завода Дмитрий Матрунчик отметил, что предприятие попало в зону экономической турбулентности.
Все – из-за отсутствия государственного оборонного заказа и вынужденных остановок, связанных с пандемией COVID-19,
– пояснил он.
Несмотря на это, заверил Матрунчик, своевременное выполнение обязательств перед заказчиками и партнерами остается неизменным приоритетом для коллектива.
В Укроборонпроме отметили, что МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины. Его можно использовать для выполнения задач ПВО и поражения по наземным целям.
ВСУ получили отремонтированный истребитель: смотрите видео Укроборонпрома
Во Львове отремонтировали истребитель для ВСУ / Фото Укроборонпрома
Украинский учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ / Фото Укроборонпрома
Стоит заметить, что Львовский авиационно-ремонтный завод – это единственное предприятие в Украине, которое ремонтирует МиГ-29 для украинской армии.
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