Для ВМС Украины отремонтировали два корабля: детали
Источник:пресс-служба Укроборонпрома
Николаевский судостроительный завод завершил ремонт двух кораблей, которые предназначены для нужд ВМС Украины. Его провели на рейдовом тральщике "Геническ" и ракетном катере "Прилуки".
Известно, что ремонт военных кораблей провели по контракту с Министерством обороны Украины.
Не пропустите Крюковский завод изготовит 100 вагонов для Укрзализныци
"Геническ" и "Прилуки" прибыли на завод в апреле 2021 года. Чтобы принять корабли, в Николаеве временно развели три моста.
На Николаевском судостроительном заводе отремонтировали два корабля для ВМС / Фото Укроборонпром
Что сделали
В течение трех месяцев специалисты работали над:
- восстановлением внешней обшивки кораблей;
- улучшением винто-рулевого комплекса;
- ремонтом силовых установок и механизмов.
Благодаря высокой профессиональности и слаженности действий работников нашего предприятия задание выполнено качественно и своевременно,
– отметил начальник управления судостроения и морской техники Укроборонпрома Вадим Чабан.