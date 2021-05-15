Глобальное потепление, изменение метеорологических условий, повышенное содержание озона в атмосфере, природные катаклизмы – все это приводит к неизбежному ухудшению экологии. От этих факторов напрямую зависит состояние природных ресурсов, развитие государств, качество жизни и здоровье людей, их безопасность и благополучие.

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Мы подготовили подборку простых действий, которые может сделать каждый, чтобы спасти планету.

1. Оплачивайте счета оналайн и выбирайте е-билеты

Сегодня весь мир уверенно движется к максимальной диджитализации процессов. Это касается и оплаты счетов. Вы можете оплачивать их в интернете, отказавшись от бумажных квитанций. Такие действия – один из путей сохранить леса. К тому же, отдайте предпочтение электронным билетам: на самолет, на концерт или на футбольный матч.

2. Используйте машину рационально, а лучше – ходите пешком

Садясь за руль вашего автомобиля, тщательно продумайте маршрут. Если вы едете на работу, а ваша коллега проживает рядом, – подвезите ее. Старайтесь выбирать более короткий путь и решать несколько дел заодно. К слову, возьмите за правило по крайней мере два раза в неделю ходить пешком, отказавшись от поездок на авто.

К слову, если в вашей машине есть функция круиз-контроля – пользуйтесь ею, ведь это весомое преимущество. Она дает возможность не только сэкономить топливо, но и повысить эффективность автомобиля примерно на 15%.

3. Отключите зарядное устройство из розетки

Вы будете удивлены, но зарядное устройство, ничего не заряжает, но включен в розетку, продолжает тратить электричество. Возьмите за привычку всегда выключать из розетки заряд

4. Откажитесь от пластиковых пакетов

Общеизвестно, что пластиковые пакеты не разлагаются и попадают в океан в ущерб морским экосистемам. Отдавайте предпочтение бумажным пакетам. Еще лучше, используйте многоразовые сумки для продуктов, ведь они изготавливаются из переработанных материалов.

5. Отдавайте стекло, пластик и алюминий на переработку

Переработанную пластик, стекло или алюминий не разлагается в течение длительного времени. Отдавая вышеуказанные материалы на переработку, вы можете снизить уровень загрязнения воздуха на 20%, а уровень загрязнения воды – на 50%.

6. Принимайте душ вместо ванной

Всем и каждому необходимо начать экономить неоценимый ресурс – воду. Принимайте душ вместо многолитровых ванной. Более того, вы можете проводить в душе как можно меньше времени, тем самым, тратить меньше воды зря.

7. Передайте подержанные вещи другим

Тогда, когда вам покажется, что старые вещи обходимо отнести на помойку, задумайтесь о других. Возможно, в вашем окружении есть люди, которым они понадобятся? Кроме того, вы можете передать их в благотворительные организации, детские дома и неблагополучные семьи.

8. Заказывайте coffee to go в собственную чашку

Вы можете сделать свой вклад в улучшение экологии даже в местном кафе. Так, заказывая кофе, попросите бариста приготовить напиток в вашу собственную многоразовую чашку, а не в бумажный стаканчик. Популяризация такой инициативы – очередной шаг на пути к противодействию изменению климата, которая начинается с себя.

9. Замените зажигалки на спички

Откажитесь от использования пластиковых зажигалок, ведь они составляют серьезную угрозу нашей планете. Отдавайте предпочтение картонным спичкам, изготавливаемые из переработанной бумаги.

10. Отдавайте старые гаджеты на переребку

Остатки электронных устройств и аккумуляторов являются токсичными для окружающей среды. Отдайте использованную технику туда, где она будет направлена ​​на дальнейшую переработку. Поэтому меньше устройств окажутся на свалках и вредить окружающей среде.