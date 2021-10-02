День воздушного шарика: 7 интересных фактов об изобретении
Источник:24 канал
Без чего трудно представить яркий праздник? Конечно же, без воздушных шариков. Сегодня их широко применяют для украшения торжественных мероприятий и как элемент подарка. Существует мнение, что отпустив воздушный шарик в небо можно попрощаться и с собственными переживаниями.
Специально ко Всемирному дню воздушного шарика рассказываем интересные факты об этом изобретении. Возможно, вы не знали этого раньше!
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История возникновения: коротко
Первый воздушный шарик изобрел Майкл Фарадей в 1824 году. Автор разработки соединил несколько частей из каучука, скрепив их ребра и наполнив газом. Так они смогли взлетать. В 1931 году Нейли Тайлотсон представил воздушный шар, изготовленную из латекса. Это открыло новые возможности для создания фигурных композиций. Вскоре началось массовое производство воздушных шариков.
Интересные факты о воздушном шарике
- Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с воздушными шариками, которые запускают в небо? Сначала они поднимаются на высоту около 5 километров, а впоследствии – разрушаются на мелкие кусочки и разлетаются.
- "Хвостик" воздушного шарика имеет название – Пуцко. Если вам придет в голову проколоть эту часть, надутый шар не лопнет.
- Надувать шарики – довольно полезное дыхательное упражнение. Известно, что при глубоком дыхании в кровь человека попадают эндорфины, а с ними – появляется чувство удовлетворения.
- Если шарик находится на солнце, он будет летать меньше. Дело в том, что ультрафиолетовые лучи форсируют разложение латекса. Однако изобрели специальные герметики, которые увеличивают время полета в несколько раз.
- В Сингапуре установили уникальный рекорд: из 80 000 цветных шариков создали фигуру работа. На его изготовление понадобилось двое суток и усилия 50 человек.
- В свою очередь, самый массовый запуск воздушных шариков состоялся в Англии в 1994 году. Событие было приурочено к премьере мультфильма "Алладин". Тогда в парке Disney запустили беспрецедентное количество воздушных шариков – 1 592 744 единиц.
- Собственным достижением решил удивить американец Эндрю Даль. Он надул 23 воздушных шарика всего за 3 минуты. Правда, для этого мужчина выбрал довольно необычный способ – надувать шары носом.