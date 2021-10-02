День воздушного шарика: 7 интересных фактов об изобретении

Без чего трудно представить яркий праздник? Конечно же, без воздушных шариков. Сегодня их широко применяют для украшения торжественных мероприятий и как элемент подарка. Существует мнение, что отпустив воздушный шарик в небо можно попрощаться и с собственными переживаниями.

Специально ко Всемирному дню воздушного шарика рассказываем интересные факты об этом изобретении. Возможно, вы не знали этого раньше!

Примечательно Ученые вырастили кофе в лаборатории и она якобы ничем не отличается от обычной

История возникновения: коротко

Первый воздушный шарик изобрел Майкл Фарадей в 1824 году. Автор разработки соединил несколько частей из каучука, скрепив их ребра и наполнив газом. Так они смогли взлетать. В 1931 году Нейли Тайлотсон представил воздушный шар, изготовленную из латекса. Это открыло новые возможности для создания фигурных композиций. Вскоре началось массовое производство воздушных шариков.

Интересные факты о воздушном шарике