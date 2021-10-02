Спеціально до Всесвітнього дня повітряної кульки розповідаємо цікаві факти про цей винахід. Можливо, ви не знали цього раніше!
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Історія виникнення: коротко
Першу повітряну кульку винайшов Майкл Фарадей у 1824 році. Автор розробки поєднав декілька частин з каучуку, скріпивши їхні ребра та наповнивши газом. Так вони змогли злітати догори. У 1931 році Нейлі Тайлотсон представив повітряну кулю, виготовлену з латексу. Це відкрило нові можливості для створення фігурних композицій. Незабаром почалося масове виробництво повітряних кульок.
Цікаві факти про повітряну кульку
- Ви коли-небудь задумувалися, що трапляється з повітряними кульками, які запускають у небо? Спершу вони підіймаються на висоту близько 5 кілометрів, а згодом – руйнуються на дрібні шматочки й розлітаються.
- "Хвостик" повітряної кульки має назву – Пуцко. Якщо вам спаде на думку проколоти цю частину, надута куля не лопне.
- Надувати кульки – доволі корисна дихальна вправа. Відомо, що при глибокому диханні в кров людини потрапляють ендорфіни, а з ними – з'являється відчуття задоволення.
- Якщо кулька перебуває на сонці, вона літатиме менше. Річ у тім, що ультрафіолетові промені форсують розкладання латексу. Однак винайшли спеціальні герметики, які збільшують час польоту в декілька разів.
- У Сінгапурі встановили унікальний рекорд: з 80 тисяч кольорових кульок створили фігуру робота. На його виготовлення знадобилися дві доби та зусилля 50 людей.
- Своєю чергою, наймасовіший запуск повітряних кульок відбувся в Англії у 1994 році. Подія була приурочена до прем'єри мультфільму "Алладін". Тоді в парку Disney запустили безпрецедентну кількість повітряних кульок – 1 592 744 одиниць.
- Власним досягненням вирішив здивувати американець Ендрю Даль. Він надув 23 повітряні кулі лише за 3 хвилини. Щоправда, для цього чоловік обрав доволі незвичайний спосіб – надувати кулі носом.