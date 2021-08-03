Гибрид самолета и аэротакси: Craft Aerospace разрабатывает революционную технологию
Источник:TechCrunch
Воздушное такси – инновация, которая все еще кажется фантастикой, однако компании со всего мира уверенно шагают к достижению поставленной цели. К примеру, Craft Aerospace стремится совершить революцию в индустрии авиационной мобильности с помощью совершенно нового самолета с вертикальным взлетом и посадкой.
Подобные проекты важны не только для обеспечения комфорта и экономии времени, но и для минимизации негативного влияния на окружающую среду. Ожидается, что аэротакси может сделать перелеты из города в город значительно проще, быстрее, дешевле и экологичнее.
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О проекте
Над реализацией замысла работают множество мировых компаний, в частности Volocopter, Joby Aviation и EHang. Однако Craft Aerospace применяет совершенно другой подход. Разработчики взяли за основу не квадрокоптер, а традиционные самолеты, оснастив их дополнительными крыльями. Вертикальный взлет и посадку будут регулировать многочисленные роторы. Это сделает аэротакси более надежным и управляемым. Сейчас самолет все еще находится на стадии прототипа.
Наша технология представляет собой комбинацию как действующих, так и новых подходов. Кольцевое коробчатое крыло построено и облетан, самолет с закрылками был построен и летал. Их никогда не синтезировали подобным образом в самолетах вертикального взлета и посадки,
– гендиректор Craft Джеймс Дорис.
Характеристики самолета
- будет вмещать 2 пилота и 9 пассажиров;
- запас хода – 1,6 тысячи километров;
- максимальная скорость составит 555 километров в час.