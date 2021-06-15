Чешские ученые создали крошечных роботов, которые разрушают микропластик

Чешские ученые создали технологию, которая поможет бороться с загрязнения Земли пластиком. Разработанный ими робот может присоединяться к его частицам и разрушать их.
Ранее говорилось об использовании катализаторов – химических веществ, которые производят необходимые для распада микропластика компоненты под воздействием солнечного света.
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Однако этот процесс – довольно сложный и предусматривает использование дополнительных технологий. Поэтому ученым пришлось искать альтернативные решения.
Они предложили превратить катализаторы в микророботов, которые будут работать благодаря солнечной энергии. Это частицы неорганического соединения – ванадата висмута.
Что известно об этих микророботах
- Размер частиц достигает всего лишь 4 – 8 нанометров.
- Они покрыты магнитным оксидом железа.
- Могут перемещаться в воде до фрагментов пластика, после – распределяются по всей длине.
- В результате запускается химическая реакция, а микропластик разрушается.
Микророботы разрушают пластик / Фото phys.org
Испытания новой технологии
Исследователи протестировали предложенный метод на 4 типах пластиковых частиц. Во всех случаях испытания завершились успешно.Обратите внимание! Частицы потеряли до 3% массы, а их поверхность стала постепенно распадаться. Поэтому, по мнению ученых, технология имеет хорошие перспективы.
В будущем инновационный метод могут усовершенствовать. Говорится, в частности, о разработке комплексных систем, которые будут ускорять процесс распада пластика.