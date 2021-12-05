Чего не хватает Киеву, чтобы стать максимально комфортным для жизни: красноречивые фото

Киевское урбан-бюро Big City Lab обнародовало результаты исследования доступности городских пространств. Специалисты определили, чего не хватает столичным улицам, чтобы город стал максимально комфортным для жизни.

Особое внимание бюро уделило безбарьерности. Освещение, парковка, места отдыха – все это (и не только) обеспечивает жителей города надлежащим уровнем комфорта.

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Так как сделать Киев идеальным пространством для всех слоев населения? Эксперты предлагают несколько улучшений.

Питьевая вода

Публичные пространства (парки, скверы) должны стать комфортными и приспособленными для всех. Именно поэтому важно устанавливать "фонтанчики" с питьевой водой. Эта опция необходима:

людям, которые передвигаются на колесном кресле;

домашним животным;

туристам;

бегунам;

малообеспеченным слоям населения.

Питьевая вода / Фото Big City Lab

Уличное освещение

Нередко прогулки в темное время суток становятся не только некомфортными, но и опасными. К примеру, отсутствие надлежащего освещения грозит людям с нарушениями зрения и слуха, а слишком яркое или тусклое освещение вызывает сенсорную перегрузку у людей с аутизмом.

Уличное освещение / Фото Big City Lab

Деревья в тени

Это одна из огромных проблем столицы, создающая препятствия для людей с аутизмом и разными ментальными нарушениями. Для них необходима тень, где можно отдохнуть и спрятаться от жаркого солнца. Кроме того, в условиях громкого суетливого города им грозит сенсорная перегрузка.

Деревья в тени / Фото Big City Lab

Тактильная плитка

Контрастная тактильная навигация крайне важна для людей с нарушениями зрения. Специальная плитка способна определить направление движения и предупредить об объектах на пути. Следовательно, люди с инвалидностью могут комфортно чувствовать себя и ориентироваться в пространстве.

Тактильная плитка / Фото Big City Lab

Доступные паркоместа

Парадокс, но посетители фондов социальной защиты людей с инвалидностью не могут свободно попасть туда. В чем же основная проблема? Прежде всего, для удобства пользователей кресла колесного такие паркоместа шире обычных – не менее 3,5 метров. К тому же, их располагают не дальше 50 метров до входа в здание.

Удобные паркоместа для инвалидов / Фото Big City Lab