Особое внимание бюро уделило безбарьерности. Освещение, парковка, места отдыха – все это (и не только) обеспечивает жителей города надлежащим уровнем комфорта.

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Так как сделать Киев идеальным пространством для всех слоев населения? Эксперты предлагают несколько улучшений.

Питьевая вода

Публичные пространства (парки, скверы) должны стать комфортными и приспособленными для всех. Именно поэтому важно устанавливать "фонтанчики" с питьевой водой. Эта опция необходима:

людям, которые передвигаются на колесном кресле;

домашним животным;

туристам;

бегунам;

малообеспеченным слоям населения.

Питьевая вода / Фото Big City Lab

Уличное освещение

Нередко прогулки в темное время суток становятся не только некомфортными, но и опасными. К примеру, отсутствие надлежащего освещения грозит людям с нарушениями зрения и слуха, а слишком яркое или тусклое освещение вызывает сенсорную перегрузку у людей с аутизмом.

Уличное освещение / Фото Big City Lab

Деревья в тени

Это одна из огромных проблем столицы, создающая препятствия для людей с аутизмом и разными ментальными нарушениями. Для них необходима тень, где можно отдохнуть и спрятаться от жаркого солнца. Кроме того, в условиях громкого суетливого города им грозит сенсорная перегрузка.

Деревья в тени / Фото Big City Lab

Тактильная плитка

Контрастная тактильная навигация крайне важна для людей с нарушениями зрения. Специальная плитка способна определить направление движения и предупредить об объектах на пути. Следовательно, люди с инвалидностью могут комфортно чувствовать себя и ориентироваться в пространстве.

Тактильная плитка / Фото Big City Lab

Доступные паркоместа

Парадокс, но посетители фондов социальной защиты людей с инвалидностью не могут свободно попасть туда. В чем же основная проблема? Прежде всего, для удобства пользователей кресла колесного такие паркоместа шире обычных – не менее 3,5 метров. К тому же, их располагают не дальше 50 метров до входа в здание.

Удобные паркоместа для инвалидов / Фото Big City Lab