Особое внимание бюро уделило безбарьерности. Освещение, парковка, места отдыха – все это (и не только) обеспечивает жителей города надлежащим уровнем комфорта.
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Так как сделать Киев идеальным пространством для всех слоев населения? Эксперты предлагают несколько улучшений.
Питьевая вода
Публичные пространства (парки, скверы) должны стать комфортными и приспособленными для всех. Именно поэтому важно устанавливать "фонтанчики" с питьевой водой. Эта опция необходима:
- людям, которые передвигаются на колесном кресле;
- домашним животным;
- туристам;
- бегунам;
- малообеспеченным слоям населения.
Питьевая вода / Фото Big City Lab
Уличное освещение
Нередко прогулки в темное время суток становятся не только некомфортными, но и опасными. К примеру, отсутствие надлежащего освещения грозит людям с нарушениями зрения и слуха, а слишком яркое или тусклое освещение вызывает сенсорную перегрузку у людей с аутизмом.
Уличное освещение / Фото Big City Lab
Деревья в тени
Это одна из огромных проблем столицы, создающая препятствия для людей с аутизмом и разными ментальными нарушениями. Для них необходима тень, где можно отдохнуть и спрятаться от жаркого солнца. Кроме того, в условиях громкого суетливого города им грозит сенсорная перегрузка.
Деревья в тени / Фото Big City Lab
Тактильная плитка
Контрастная тактильная навигация крайне важна для людей с нарушениями зрения. Специальная плитка способна определить направление движения и предупредить об объектах на пути. Следовательно, люди с инвалидностью могут комфортно чувствовать себя и ориентироваться в пространстве.
Тактильная плитка / Фото Big City Lab
Доступные паркоместа
Парадокс, но посетители фондов социальной защиты людей с инвалидностью не могут свободно попасть туда. В чем же основная проблема? Прежде всего, для удобства пользователей кресла колесного такие паркоместа шире обычных – не менее 3,5 метров. К тому же, их располагают не дальше 50 метров до входа в здание.
Удобные паркоместа для инвалидов / Фото Big City Lab